Basel im Dialog

Seit 2020 stellt der Kanton Basel-Stadt seine städtebauliche Zukunft in verschiedenen Formaten zur Diskussion. Mit den «Dialogtagen 2023» im September, Oktober und November 2023 ging die Mitwirkung in die nächste Runde.



Dutzende, ja Hunderte Menschen sollten miteinander über die städtebauliche Zukunft des Stadtkantons reden. Damit wagte Basel ein grosses Experiment in der Diskussionsteilhabe.



Auf Einladung des Kantons Basel-Stadt hat Hochparterre die Dialogtage begleitet. Uns interessierte das Projekt nicht nur, weil es dabei um Raumplanung, Städtebau und Architektur geht, sondern auch wegen des Prozesses an sich: Kann das gutgehen?, fragten wir.



In unseren Artikeln haben wir die folgenden Fragen gestellt und so weit wie möglich beantwortet:

– Was will Basel-Stadt mit einer organisierten Partizipation in diesem Ausmass erreichen? David Ganzoni fasst zusammen.



– Was bringt eine solch grossangelegte Übung? Was wird aus den Ergebnissen? Eine Auswahl von Schlüssen und Kommentaren.



– Welche der Erfahrungen dieses Basler Debattenherbstes interessieren über Basel hinaus, und sind Prozesse wie das Forum und die Dialogtage der Massstab für die Stadt- und Raumentwicklung im 21. Jahrhundert? Das Interview mit dem erfahrenen Partizipationspraktiker Michael Emmenegger.



Ausserdem waren wir an jedem der drei Dialogtage vor Ort und interviewten einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer für unsere Videobeiträge.



Hier erfahren Sie Genaueres zum Themenfokus und zu den «Dialogtagen 2023». Und gleich hier anschliessend finden Sie einen Stadtplan mit einer Auswahl von Artikeln über Basel aus den letzten Jahren.

Danke für Ihr Interesse!