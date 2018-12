Hannes Strebel skizziert zwischen Zürich und Rapperswil eine neue Stadt. Fotos: Hannes Strebel

Urs Honegger 03.12.2018

Als «planerische Vision» bezeichnen Hannes Strebel und Urs Esposito ihr Script, das sechs Vorschläge zur Entwicklung der Region Zürichsee unterbreitet – ein Masterplan bis ins Jahr 2050 (Hochparterre.ch berichtete): Eine «Lake Side Circle Line», ein E-Bike/Velo-Trail, ein Uferweg, eine Wassertaxi-Flotte, ein Pfannenstiel-Seetunnel und eine neue «Seestadt». «Das grosse Problem der Seeregion ist, dass eine Bahn- und Strassenschneise die Dörfer vom See trennt», erklärt Strebel gegenüber dem «Tages-Anzeiger». Der CVP-Kantonsrat Lorenz Schmid habe jetzt eine Anfrage an den Zürcher Regierungsrat eingereicht.



Weitere Meldungen:



– In Laax soll der längste Baumwipfelpfad Europas entstehen. Der Kredit von 7,5 Millionen Franken kommt nächste Woche vor die Gemeindeversammlung, berichtet die «Südostschweiz».



– Die «Basler Zeitung» stellt die achteckige Kuppel der Markthalle vor, erbaut vom Architekten Hans Eduard Ryhiner (1891–1934) und dem Ingenieur Adolf Goenner.