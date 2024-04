Wenn der Kanton wächst, fragt sich, wie auch die Hauptstadt wachsen kann. Fotos: © Zürich Tourismus

2050 könnten im Kanton Zürich gegen zwei Millionen Menschen leben. Das sind fast ein Drittel mehr als 2020. Jetzt will die Regierung herausfinden, was das Bevölkerungswachstum für den Kanton bedeutet.

Zürich stellt sich dem Wachstum 2050 könnten im Kanton Zürich gegen zwei Millionen Menschen leben. Das sind fast ein Drittel mehr als 2020. Jetzt will die Regierung herausfinden, was das Bevölkerungswachstum für den Kanton bedeutet. 26.04.2024 17:26

Die statistische Prognose ist da. Und sie lässt sich schlecht ignorieren. Bis 2050 könnte die Zürcher Bevölkerung auf gut zwei Millionen Menschen wachsen. Das wären 450'000 Menschen oder 28 Prozent mehr als 2020. Mehr Menschen durch Zuwanderung aus dem Ausland (49 Prozent), durch mehr Geburten als Todesfälle (44 Prozent) und durch Menschen, die aus anderen Kantonen herziehen (7 Prozent). Das Zürcher Wachstum ist zwar deutlich stärker als der Schweizer Durchschnitt, aber ganz allein ist Zürich damit nicht. Die anderen Kantone des Metropolitanraums hätten vergleichbare Prognosen, schreibt der Regierungsrat in seinem Beschluss. Dieser Beschluss gilt dem Projekt «Wachstum 2050», mit dem sich die Kantonsregierung nun der Sache stellt. Sie will herausfinden, was das prognostizierte Wachstum bedeutet – für die kantonalen Einrichtungen, für die Menschen, für die Umwelt. «Es soll klar werden, welche Vorgehensweise geeignet ist, die anstehenden Herausforderungen strategisch anzugehen und eine konsolidierte gesamtkantonale Zielsetzung mit entsprechenden Massnahmen zu erarbeiten.» Übersetzt aus dem Verwaltungsdeutsch: Wir müssen dringend anfangen die Aufgaben zu lösen, die uns das Wachstum stellt. Im Projekt sollen alle Direktionen zusammenarbeiten und Gemeinden, Regionen und Organisationen sollen mitreden können. Gestartet wird diesen Sommer, und 2027 soll eine Agenda mit Massnahmen vorliegen. Da die Fragen eng mit Raum und Raumplanung verknüpft sind, wird das Amt für Raumentwicklung das Projekt leiten, und es erhält eine befristete Stelle dafür. Projektdelegierter des Regierungsrats wird ein frisch Pensionierter: Wilhelm Natrup, der noch bis Ende Mai Kantonsplaner ist. ...