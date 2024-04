Der Eingang der Zwischennutzung ‹therm°›

Lea Schir, Mirja Di Giacinto* 26.04.2024 14:00

Im zweiten Modul des dritten Semesters haben wir die Aufgabe erhalten, den ehemaligen Carparkplatz auf dem Luzerner ‹Inseli› gerade hinter dem KKL durch eine konzeptionelle Zwischennutzung zu beleben. So bekommen wir die Möglichkeiten und Schwierigkeiten von Zwischennutzungen vermittelt. Das Inseli ist im Sommer ein beliebter Treffpunkt, die Grünfläche bei gutem Wetter sehr belebt. Auch im Herbst wird der Platz durch die ‹Määs› reichlich benutzt, doch sobald diese abgebaut wird und das Wetter abkühlt, verschwinden auch die Menschen vom Platz. So stellten wir uns die Frage, wie wir die Luzerner Bevölkerung auch in kalten Wintertagen nach draussen locken können. ###Media_2### Unsere Zwischennutzung läuft unter dem Projektnamen ‹therm°› und zielt auf die Zwischensaison. Im Zentrum steht die Frage: Wie können wir mehr Wärme auf den Platz bringen? Die Antwort finden wir im Feuer, das nicht nur Wärme und Licht spendet, sondern auch als sozialer Treffpunkt funktioniert. Die Menschen sitzen gemeinsam ums Feuer, kommen auf unkomplizierte Art und Weise miteinander ins Gespräch und können zusammen kochen und essen. Im Verlauf des Modules entwickelt sich auch ein Interesse für das Wasser. Ein wärmendes Bad im Winter, mit Blick auf den Vierwaldstättersee klingt für uns nach einem guten Grund, um bei düsterem Wetter nach draussen zu kommen. Das Gelände von ‹therm°› wird beidseitig von einem grossen, leuchtenden Schriftzug eingerahmt. Gleich dahinter befinden sich die Startpunkte für das Rundgangfussbad mit Schuhständern und runden Bänken. Das Fussbad besteht aus geraden und kurvigen Elementen, die je nach Belieben angeordnet werden können. In der Mitte geben Heizspiralen mit Feuer Wärme ab. ###Media_3### ###Media_4### ###Media_5### Dieses Fussbad schlängelt sich über die ganze Fläche und formt grössere Plätze und schmalere Gänge. Die ...