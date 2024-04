Dieses grosse Spitalgebäude könnte auch umgenutzt werden. Fotos: Alex Spichale

Spital Baden: Umnutzung, nicht Abbruch Die Debatte um den geplanten Abriss des Badener Kantonsspitals geht weiter. Ausserdem in der Presse: Teures Wohnen, neue Hochhäuser, Weingüter als Prestigeobjekt und Zweitwohnungsfragen. 26.04.2024 10:33

In Baden soll das alte Kantonsspital weichen, sobald der Neubau nebenan bezogen ist. Doch über die Frage, ob ein grosses, 50 Jahre altes Gebäude wirklich abgebrochen werden soll, oder ob eine Umnutzung angebrachter sei, hat sich eine Debatte entfacht. Hochparterre berichtete, wie die Rettung in letzter Minute geplant wird. Nun setzt sich auch eine Badener Wohnbaugenossenschaft Soda gegen den Abbruch des Kantonsspitals ein. In der ‹Aargauer Zeitung› kommt die Badener Badener SP-Einwohnerrätin und Rechtsanwältin Viviane Berger zu Wort: «Der Altbau des KSB soll auf Vorrat abgerissen werden, sobald der Neubau bezogen ist. Das hört sich in Zeiten von Klimakrise, knappen Baulandreserven, stetig steigenden Baupreisen und allseits proklamierter Wohnungsnot absurd an». Weitere Meldungen: - Wohnen ist zu teuer. Was allgemein bekannt ist, hat Wüest und Partner in einer neuen Studie genauer untersucht. Genaueres dazu seht im ‹Tagblatt›. - Neben Bahnhöfen wachsen Hochhäuser, und zwar in Prilly bei Lausanne, so ‹24heures› und in Olten, zu lesen in der ‹Solothurner Zeitung›. - Wird das Weingut Gantenbein an den Luxuskonzern LVMH verkauft? Die ‹Aargauer Zeitung› schreibt über die Lust Superreicher, ein edles Weingut zu besitzen. - Willy Guhls Strandstuhl aus Eternit wird 70 Jahre alt. Die ‹NZZ› widmet dem Designklassiker, der mittlerweile ohne Asbest produziert wird, einen Artikel. - In Köniz wurden zwei Bürobauten zu Wohnungen umgenutzt. Warum die AXA Versicherungen dies tun und was dabei herauskam, schreibt der ‹Bund›. - Der Bündner Mitte-Nationalrat Martin Candinas, der die Zweitwohnungs-Gesetzgebung lockern möchte, erzählt in der ‹Südostschweiz› in einem grossen Interview, wie gegen das Problem des fehlenden Wohnraums für Einheimische in Tourismusregionen vorgegangen werden könnte: «Mit der vo...