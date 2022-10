Die Designagentur aus Balerna hat auch viele italienische Kunden: Für den Möbelhersteller Mdf Italia hat CCRZ Markenidentität und Produktkataloge entwickelt.

Stark in der Peripherie (6/7) Die Serie «Im Süden viel Neues» widmet sich der Tessiner Designszene, zu der auch die Agentur CCRZ gehört. Im Interview erzählen ihre Gründer, welche Dynamiken die regionale Grafiklandschaft umtreiben. 08.10.2022 09:00

Warum haben Sie ihr Studio CCRZ 2007 ausgerechnet im kleinen Balerna eröffnet? Marco Zürcher Weil wir Potenzial in dieser Region sahen. Das veranlasste uns dazu, Qualität und Design in einem Randgebiet der italienischen Schweiz zu verteidigen. Zudem gab es in der Deutsch- und Westschweiz bereits ähnliche Studios. Hier verfügten wir über ein etabliertes Netzwerk. Und durch Nähe zu Mailand konnten wir uns auch nach Italien öffnen. Außerhalb eines Zentrums zu leben, bedeutet zudem nicht, sich vom Rest der Welt zu isolieren. Balerna ist mit dem Zug 40 Minuten von Mailand und zwei Stunden von Zürich entfernt. CCRZ scheint in der grafischen Landschaft des Tessins eine Ausnahme zu sein. Wie haben sie es geschafft, sich mit Ihrer visuellen Sprache zu etablieren? Eugenio Castiglioni Abgesehen von wenigen Ausnahmen, fehlte es im Tessin an professionellen Angeboten, die einerseits einen strukturierten, multidisziplinären Service und andererseits einen qualitativen Gestaltungsansatz bieten konnten. Darum wurden Aufträge von gewisser Bedeutung – sowohl institutioneller als auch kommerzieller Art – an Agenturen des Typs «Massenmarkt» vergeben. Sie arbeiteten zwar durchaus strukturiert, besassen aber wenig Designkultur. Diesen Mechanismus wollten wir durchbrechen, indem wir einen anderen Ansatz vorschlugen. Und unsere Beständigkeit hat sich gelohnt. Auch dank sensibler Kunden, die uns vertraut haben. Das motivierte uns, zu bleiben. ###Media_2### Interessieren sich Tessinerinnen und Tessiner für zeitgenössisches Design? Paolo Cavalli Die kulturelle Situation im Tessin unterscheidet sich nicht wesentlich von denen in anderen Schweizer Randgebieten. Die angewandten Künste wie Grafik, Produktdesign, Innenarchitektur, Ausstellungsdesign oder Interaktionsdesign spielen nur eine marginale Rolle und sind immer noch wenig bekannt. Woran könnte das liegen? Eugenio Castiglion...