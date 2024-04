Die Lenkertasche hat ein Packvolumen von neun Litern. Fotos: Thomas Lauriks

Auf den Rahmen geschneidert Das Designstudio Estragon hat für das Label Syncros eine Taschenkollektion entworfen, die sich speziell für Gravelbikes eignet. Die Designer nutzen den beschränkten Platz, ohne ihn anderen Features wegzunehmen. 27.04.2024 08:00

Mit dem Gravelbike über Stock und Stein, durch Feld und Wald – so sieht für viele Menschen der neueste Fahrradtraum aus. Die Mischung aus Mountainbike und Rennrad verbindet die Vorteile beider Typen: schnell vorankommen auf das unterschiedlichem Gelände. Mit dieser Kombination lassen sich schöne Touren realisieren, auch mehrtägige mit Übernachtung im Zelt oder im Hotel. Das wiederum braucht Gepäck. ###Media_2### ###Media_3### Das Zürcher Designstudio Estragon hat für das Label Syncros eine Taschenkollektion entworfen, die sich speziell für Gravelbikes eignet. Die Kollektion besteht aus vier Beuteln: einen auf dem Oberrohr, für den direkten Zugriff mit einer Hand. Ein grösserer im Rahmen, mit zwei separaten Fächern. Einer am Lenker und einer hinter dem Sattel, beide abnehmbar. Das Zelt kann so zum Lagerplatz getragen oder das feine Hemd mit ins Hotelzimmer genommen werden. Die vier Gepäckstücke verteilen das Gewicht ergonomisch, bieten je nach Ausflug mehr oder weniger Volumen – insgesamt fassen sie knapp 25 Liter. Die Taschen sind den Fahrrädern auf den Rahmen geschnitten und lassen sich mit Schnallen und Bändern festzurren. Gravelbikes sind Präzisionsmaschinen, das Gepäck darf auch bei hohem Tempo Aerodynamik und Fahreigenschaften nicht beeinträchtigen. Gleichzeitig muss die Befestigung sicherstellen, dass nichts lottert und das teure Rad beschädigt. ###Media_4### ###Media_5### Die Taschen sind aus wasserdichtem, reissfestem Material und wiegen zusammen nicht viel mehr als ein Kilogramm. Bunt wollen sie nicht sein, damit sie die Lackierung der Fahrräder nicht konkurrieren und zu vielerlei Modellen passen. Das im Gegensatz zum Mountainbike eher minimalistische Design eines Gravelbikes lässt für diese Aufgaben nicht viel Raum. Die Designer von Estragon nutzen den beschränkten Platz optimal, ohne ihn anderen Features wegzunehmen. Das geht bis ins Detail:...