Trotz der kulturellen Nähe hat sich Rafael Kouto vom ästhetischen Einfluss Italiens gelöst. Inspiration zieht er heute aus Togo, Westafrika und der Schweiz. Foto: Massimiliano Rossetto

Mirjam Rombach 07.10.2022 08:15

Ausschwärmen und heimkehren (5/7) Die Serie «Im Süden viel Neues» widmet sich der Tessiner Designszene. Zu ihr gehört auch der nomadisierende Modedesigner Rafael Kouto, dem sein Heimatdorf Losone Basis und Ankerpunkt ist. 07.10.2022 08:15

Ein feuchtglänzender Klumpen hängt vor der Brust eines Mannes. Magentarote Flecken breiten sich auf dem Stoff seines Oberteils aus. Unbeirrt dreht er sich um seine eigene Achse und streckt langsam die Arme von sich. Nicht Blut, sondern gefärbtes Eis hinterlässt hier tropfend seine Spuren. ‹Don’t Steal our Sunlight› heisst die Videoinstallation, die Rafael Koutos Auseinandersetzung mit der Klimakrise zeigt. Der Mode- und Textildesigner erforscht nachhaltige Produktions- und Kreativprozesse und entwickelt partizipative Projekte. ###Media_2### Ausrangierte Fallschirme, Altkleider und Pre-Consumer-Waste, sogar Veloschläuche und Plastikflaschen hat Kouto schon in Kleidungsstücke und Applikationen verwandelt. «Obwohl diese Stoffe limitiert einsetzbar sind, schränkt mich das nicht ein. Ich sehe tausend Möglichkeiten, eine neue Form zu kreieren», sagt der Designer. In seiner warmen Stimme schwingt Begeisterung mit. Die 2017 gegründete Marke ‹Rafael Kouto› ist sein Gegenmodell zum verschwenderischen Modezirkus. Seine Kollektionen und Videos haben bereits mehrere Preise gewonnen, die ‹Vogue› berichtete. Nach dem Modestudium in Basel und Amsterdam arbeitete er für internationale Marken, mit seinem eigenen Label bezog er ein Atelier in Zürich. Als er es während des Lockdowns nach Losone verschob, spürte er neuen Schwung: «Früher kannte ich wenige Gestalter im Tessin. Nun sind viele zurückgekommen.» Kouto ist eingebunden in ein Netz von Kreativen, darunter Webdesigner, Videomacherinnen und das Team des Off-Space La Rada. Weil nicht alle fix im Tessin wohnen, treffen sie sich auch online, um Ideen zu spinnen. Eine davon ist der Austausch mit Locarneser Kreativschaffenden, um Politiker für ihre Arbeit zu sensibilisieren. «Es gibt kaum Tessiner Stiftungen oder Firmen, die uns unterstützen. Da fehlt der Support des Kantons umso mehr», sagt Kouto, der im spekulative...