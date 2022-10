Sherylin Birth produziert ihre Schmuckkollektion in der elterlichen Metallfabrik in Lamone. Fotos: Nelly Rodriguez

Mirjam Rombach 04.10.2022 09:07

Am Amboss daheim (2/7) Die Serie «Im Süden viel Neues» widmet sich der Tessiner Designszene. Zu ihr gehört auch die Schmuckdesignerin Sherylin Birth, die trotz Lausanner Wohnadresse mit einem Bein in der Heimat geblieben ist. 04.10.2022 09:07

Wenn Sherylin Birth an ihrer Schmuckkollektion arbeitet, lärmt es um sie herum. Poliermaschine und Lüftung dröhnen, in der Luft schweben Millionen von Metallteilchen. Wände und Fussboden sind dunkel vor Staub. In der Fabrik ist es kalt, trotz des Feuers, auf dem Birth das Messing erhitzt, um es auf dem Amboss in Form zu schlagen. «Ich arbeite sehr intuitiv mit dem Material», sagt die Designerin, die in Basel Mode studiert hat. Während sie zur Entwicklung ihrer Kleider eine visuelle Geschichte aufgebaut und viel gezeichnet hat, lässt sie ihre Schmuckstücke wie Skulpturen entstehen. Schlicht und zeitlos sollen sie sein und zugleich unverkennbar zeitgenössisch. Sherylin Births schottisch-englische Grosseltern haben die Metallfabrik im Sottoceneri aufgebaut. Ihre Eltern übernahmen den Betrieb und spezialisierten sich auf Gugelhupfformen, Souvenirs und Spritzkannen. Sherylin Birth begann während ihres Studiums, Schnittreste in Armreifen oder Ringe zu verwandeln. Der Vater lehrte sie den Umgang mit Amboss und Schleifmaschine. «Anfangs schützte ich mich mit einem Motorradhelm vor herumfliegenden Splittern», erzählt sie, «heute beherrsche ich die Maschinen besser.» ###Media_2### Nach einer Weiterbildung an der HEAD in Genf ist Birth in Lausanne geblieben. Monatlich pendelt sie für eine oder zwei Wochen nach Lamone, um zu produzieren. Eigentlich würde sie gerne ins Tessin zurückkehren. Dennoch zögert sie: «In der Westschweiz werden meine Preise akzeptiert, im Tessin für teuer befunden», so Birth. «Man braucht hier die richtigen Verbindungen. Alles ist schwieriger, das haben meine Freunde und ich schon als Kinder gehört. Wir wuchsen mit der Idee auf, wegzugehen.» Auch viele ihrer Freunde erwägen eine Rückkehr. Umgesetzt hat es aber noch keiner. «Wir fürchten wohl, den Anschluss zu verlieren. Zwar gibt es auch im Tessin immer wieder Neues zu entdecken. Doch ...