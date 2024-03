Das Hauptgebäude des Kantonsspital Baden im Jahr 1984. Bild: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Bearbeitung: Hochparterre

Tamino Kuny & Deborah Fehlmann 27.03.2024 22:15

Operation Spital: Rettung in letzter Minute? Während das Abbruchgesuch für das alte Hauptgebäude des Kantonsspital Baden öffentlich aufliegt, setzt sich der Verein ‹Stadtlabor Baden› weiterhin für dessen Erhalt ein. Das letzte Wort hat die Stadt. 27.03.2024 22:15

Nun ist es offiziell: Nach dem Umzug des Spitalbetriebs im Herbst 2024 will die Kantonsspital Baden AG (KSB AG) das ausgediente Hauptgebäude «Haus 1» von 1978 abbrechen. Seit dem 2. März liegt das Abbruchgesuch bei der Stadt Baden öffentlich auf. Das Gesuch kam alles andere als überraschend. Bereits 2016 gewann das Architekturbüro Nickl & Partner den Studienauftrag für den Ersatzneubau unmittelbar neben dem «Haus 1». An eine mögliche Umnutzung des Altbaus dachte damals offensichtlich niemand. Der ihnen gestellten Aufgabe entsprechend, zeichneten alle sechs teilnehmenden Generalplanerteams an seiner Stelle eine Freifläche in ihre Pläne ein. Bis die Klimajugend zumindest Teile der Gesellschaft aufrütteln und damit einen breiten Diskurs über den Einfluss der Bautätigkeit auf das Klima lostreten würde, sollten noch zwei Jahre vergehen. Vier weitere Jahre dauerte es, bis sich in der lokalen Bevölkerung Widerstand gegen den geplanten Abbruch des «Haus 1» formierte. Die Machbarkeitsstudie Dem ‹Stadtlabor Baden› war klar, dass sich die KSB AG und der Kanton Aargau als deren Eigentümer angesichts der weit fortgeschrittenen Planung kaum mehr umstimmen liessen. Dennoch organisierte der Verein im Juni 2023 die öffentliche Diskussionsveranstaltung «Kantonsspital Baden: Aufbruch oder Abbruch?», um eine mögliche Umnutzung nochmals aufs Tapet zu bringen (Hochparterre berichtete). ###Media_2### Einen Monat zuvor war Grossrat Jonas Fricker mit einem in die gleiche Richtung zielenden Vorstoss (eingereicht am 6. Dezember 2022) bereits bei der kantonalen Exekutive abgeblitzt. «Auf keinen Fall darf das KSB Hauptgebäude ohne umfassenden Bericht über dessen Zustand und Weiternutzungspotenzial abgebrochen werden», schrieb Fricker in seinem Vorstoss. Zu gross sei das ökonomische und ökologische Kapital, das vernichtet werde. Der Politiker bat den Regierungsrat desh...