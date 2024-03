Das Spitalzentrum Biel im Quartier Beaumont ist über 100 Jahre gewachsen. (Foto: Spitalzentrum Biel, Bearbeitung: Hochparterre)

Tamino Kuny & Deborah Fehlmann 08.03.2024 12:32

Im Berner Kornhausforum herrscht festliche Stimmung. Architekturstudenten und Dozentinnen der Berner Fachhochschule (BFH) schütteln Hände und lassen Weissweingläser klirren, die zahlreichen Vernissage-Gäste drängen sich um Modelltische und Stellwände. Darauf zu sehen sind allerlei Pläne, Collagen, Infografiken und Modelle des Spitalzentrums Biel – beziehungsweise des neuen Stadtteils, zu dem es in einigen Jahren werden könnte. «Räumliche Transformationen – Neues Leben im Spitalareal» heisst die Jahresausstellung des Departements Architektur der BFH, die von Ende Februar bis Mitte März 2024 im Kornhausforum zu sehen ist. ###Media_2### Fantastische Lebenswelten «Das Spitalkonglomerat hat eine urbane Dichte, wie man sie sich bei Innenentwicklungsprojekten wünscht», sagt Master-Studiengangsleiter Stanislas Zimmermann in seiner Ansprache zur Ausstellungseröffnung. Der Gebäudekomplex im Bieler Villenquartier Beaumont ist im Laufe eines Jahrhunderts kontinuierlich gewachsen. In naher Zukunft wird er voraussichtlich leergeräumt; das Spital plant einen Neubau in der Nachbargemeinde Brügg, wo die Autobahn nahe und Platz für weitere Entwicklungsschritte vorhanden sind. Was nach dem Wegzug mit den 60'000 Quadratmetern Gebäudefläche am Sonnenhang von Biel passieren soll, steht zur Debatte. Die Entwürfe der BFH-Studierenden könnten in dieser Debatte noch eine wichtige Rolle spielen. Nebst einer Bestandesanalyse und einem Bevölkerungsdialog sind sie Teil einer Studie zur Zukunft des Areals, welche die BFH im Auftrag der Spitalzentrum Biel AG erarbeitet hat. «Spital und Stadt hielten es für richtig, dass die ersten Ideen für die Zukunft des Areals von der nächsten Generation ausgedacht werden», sagt Zimmermann. Davon abgesehen hat es einen entscheidenden Vorteil, die ersten Visionen für ein solches Vorhaben im schulischen Rahmen zu erarbeiten: Brandschutz, Erdb...