Wo in der Schweiz sind Spitalbauten vom Abriss bedroht? Wo setzen sich Menschen für die Bauten ein? Was könnte aus ihnen werden? Die Karte zur Artikelserie.

Tamino Kuny & Deborah Fehlmann 28.02.2024 15:02

Was aus den Bauten werden kann, unterscheidet sich von Fall zu Fall. Sicher ist: Sie zu erhalten spart Ressourcen. Und in ihnen steckt Raumpotenzial – dem gehen wir nach.

Artikelserie ‹Operation Spital›

Eine Erneuerungswelle überrollt die Schweiz: Landauf, landab gehen neue Spitalbauten in Betrieb, während diejenigen des letzten grossen Erneuerungszyklus der 1960er- bis 80er-Jahre verschwinden. Der Abbruch ausgedienter Bauten ist in der Spitalbranche noch immer eine selbstverständliche Praxis. Angesichts von Klimawandel, Wohnraummangel und Verdichtungsbemühungen formiert sich dagegen aber Widerstand. Akteurinnen aus der Bevölkerung, aus Architekturkreisen und der Politik fragen immer lauter: Weshalb eigentlich nicht umnutzen?

Diese Frage stellt sich auch Hochparterre. In der Artikelserie ‹Operation Spital› berichten wir von den Orten des Geschehens, stellen vom Abriss bedrohte Spitalbauten vor und sprechen mit den Menschen, die an deren Zukunft glauben. Und wir machen das kumulierte räumliche Potenzial dieser Bauwerke auf einer interaktiven Karte sichtbar.

Vielen Dank an Moritz Schmidlin, der uns seine Vertiefungsarbeit «Auseinandersetzung mit dem Abbruch des Kantonsspitals Baden (KSB)» am Lehrstuhl für Konstruktionserbe und Denkmalpflege der ETH Zürich zur Verfügung gestellt hat. Der darin enthaltene Katalog an verwandten Spitalbauten ist in die Kartierung eingeflossen.