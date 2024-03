Das bald ehemalige Kinderspital mit dem charakteristischen Bettenhaus birgt Potenziale. Quelle: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv. Bearbeitung: Hochparterre

Tamino Kuny & Deborah Fehlmann 19.03.2024 16:30

Operation Spital: Was passiert mit dem ‹Kispi›? Die Bestandsbauten des Kinderspitals Zürich sollen einem Zahnmedizinischen Zentrum weichen, sobald der Neubau bezogen ist. Architekt und Raumplaner Hugo Wandeler verfolgt eine andere Idee. Eine Begegnung. 19.03.2024 16:30

Je weiter eine Planung fortgeschritten ist, desto niedriger ist die Bereitschaft, sie zu stoppen. Darüber ist sich Hugo Wandeler im Klaren. Trotzdem setzt sich der Architekt und Raumplaner, der auf über sechs Jahrzehnte Planungserfahrung zurückblickt, seit mittlerweile drei Jahren gegen den geplanten Abriss des bald ehemaligen Kinderspitals Zürich ein. Das neue, von Herzog & de Meuron entworfene Kinderspital auf der Lengg ist diesen Herbst bezugsbereit. Dann soll am bisherigen Standort in Hottingen ein Neubau für das Zentrum für Zahnmedizin (ZZM) entstehen, ergänzt durch das Comprehensive Cancer Center Zurich (CCCZ). Boltshauser Architekten gewann 2021 den Wettbewerb für das ZZM. Kommunizierter Baubeginn: Januar 2025. ###Media_2### «Nur weil drei Personen aus Hottingen meinen, man müsse nochmals von vorne beginnen, wird die Planung nicht gestoppt – das ist mir klar», sagt Hugo Wandeler im Gespräch. «Das ändert nichts an der Tatsache, dass die Grundlagen für den Entscheid, das ZZM an diesem Standort neu zu bauen, fachlich nicht standhalten.» Im Herbst 2022 lancierte Wandeler zusammen mit der EVP-Politikerin Stéphanie von Walterskirchen und dem damaligen AL-Gemeinderat Mischa Schiwow eine Petition. Diese verlangte, die Gebäude des ‹Kispi› zu erhalten und weiterhin als Spital zu nutzen. Den Neubau eines Zentrums für Zahnmedizin erachteten sie als «nicht zwingend erforderlich», sondern als «Wunschbedarf». Im Februar 2023 reichten sie die Petition mit 1100 Unterschriften der Baudirektion des Kantons Zürich ein. Was ist seitdem passiert? Die Petition hat Gespräche mit den Verantwortlichen ermöglicht. Beteiligt sind die Baudirektion, welche baut, die Universität Zürich als Bestellerin des ZZM und das Unispital, welches den heutigen ZZM-Standort an der Plattenstrasse für ein neues Ambulatorium erhält. Im Rahmen dieser Gespräche erhielten die Pet...