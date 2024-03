Die ‹IG Spitalbaute 1963› will erwirken, dass eine Nachnutzung des alten Spitals (links im Bild) geprüft wird. Foto: ‹IG Spitalbaute›

Tamino Kuny & Deborah Fehlmann 01.03.2024 15:00

Operation Spital: «Schlissä isch diä letschti Aktion» In Altdorf setzt sich die ‹IG Spitalbaute 1963› für die Nachnutzung des alten Spitals ein. Am 22. Februar lud die Gruppe zum Runden Tisch «Kein Abbruch ohne Prüfung der Bausubstanz». Ein Protokoll. 01.03.2024 15:00

Die markante Spitalbaute, die im Kern von Altdorf steht, war das erste Gebäude mit Lift im Dorf. Nach der Schule gingen die Kinder dort Liftfahren, so erzählt man sich. Die Fahrt führte sie bis auf die Dachterrasse im achten Geschoss – für Altdorf eine aussergewöhnliche Höhe. Von der Dachterrasse öffnet sich der Blick über die Reussebene. Nach der Fertigstellung des neuen Kantonsspital Uri 2022, einem «Generationenwerk», wie auf der Website des Kantonsspitals steht, soll das alte Spitalgebäude nun abgerissen werden. Neu- und Altbau stehen direkt nebeneinander. ###Media_2### Doch gegen den Abriss der Spitalbaute hat sich Widerstand formiert. Seit dem Spätsommer 2023 setzt sich die ‹IG Spitalbaute 1963› für den Erhalt und die Nachnutzung des von Ernst Schindler realisierten Gebäudes ein. Schindler war auch am Bau des Triemlispitals in Zürich beteiligt, einem weiteren Bau der Schweizer Nachkriegsmoderne. Aus Geschichtsbewusstsein, besonders aber aus Ressourcenknappheit, sei ein Abbruch auf Vorrat nicht zu verantworten, argumentiert die IG. Dieser gehören der Innerschweizer Heimatschutz, die Regionalverbände von BSA und SIA, das Architekturforum Uri und interessierte Privatpersonen an. Am 22. Februar 2024 lud die IG zu einem runden Tisch im Kolpinghaus Altdorf. Die Forderung: «Kein Abbruch ohne Prüfung der Bausubstanz». Kontroverse am runden Tisch Margrit Baumann, Architektin und Initiantin der IG Spitalbaute, stellt die zentrale Frage gleich zu Beginn: «Ist es in Zeiten der Ressourcenknappheit noch richtig, die Baute abzubrechen?» 2017 habe die Urner Stimmbevölkerung dem Kredit für den Neubau und den Abbruch des alten Spitals zwar zugestimmt, angesichts der Klimakrise müsse aber eine Neubeurteilung vorgenommen werden. Es sei nie zu spät, die Potenziale eines Bauwerks zu entdecken. ###Media_3### Dass man sich von der herrschenden Abrissku...