Schwer war das Erbe. In Heidelberg wurde eine alte Kaserne Stadtquartier mit Wohnungen, Gewerbe, Schulen und Universitätsgebäuden. Erbaut unter dem NS-Regime und später von den Amerikanern genutzt, stellte sich die Frage, wie mit dem Bestand umgegangen wird. Hochparterre berichtete darüber. Robin Winogrond und Studio Vulkan haben die Freiräume gestaltet, Robin Winogrond eine Klanginstallation beigesteuert, die die Passantin auf eine Zeitreise mitnimmt. Im Podcast erzählt sie, wie sie dazu kam: Wie findet man einen lockeren Umgang mit der Geschichte und bringt ernste Themen in einem neuen Kontext zur Sprache? Was können uns die Gebäude und Räume heute sagen? Es geht um Re-use with a twist.