Sach & Krach mit Meret Ernst und Jörg Boner über die Designerin Rosmarie Baltensweiler

Die erste Leuchte, die das junge Unternehmen R+R Baltensweiler 1950 entwickelte, erregte Aufsehen. Ursprünglich für den Eigengebrauch designt, stand sie schon bald in Musterwohnungen von Le Corbusier. Damit markiert die ‹Type 600› den Beginn einer aussergewöhnlichen Zusammenarbeit, die Arbeit, Liebe und Leben verband. Sieben Jahrzehnte lang war Rosmarie Baltensweiler als Designerin, Produzentin und Unternehmerin tätig – lange an der Seite ihres Mannes Rico Baltensweiler, später gemeinsam mit ihren Kindern und ihrem Team. Trotz ihres Erfolgs betrachtete sie sich stets als Teil eines Kollektivs – in der Gestaltung genauso wie im Leben.

Das Buch ‹Rosmarie Baltensweiler – Design leben› gibt nicht nur Einblick in die Entwicklung des Leuchtendesigns, sondern macht die Luzerner Gestalterin auch als Frau erfahrbar. Die Designtheoretikerin Meret Ernst und der Produktdesigner Jörg Boner haben an der Monografie mitgewirkt. Im Podcast sprechen sie über ihre persönlichen Erfahrungen mit Rosmarie Baltensweiler und darüber, was sie als Gestalterin auszeichnet.