Wer bis zum 9. April den Newsletter von Hochparterre Bücher abonniert, nimmt automatisch an der Verlosung von «Habitat. Traditionelle Bauweisen für den globalen Wandel» teil.

Hochparterre Bücher sorgt auch in Corona-Zeiten für geistige Grundversorgung. Unter den Neuabonnenten ihres Newsletters verlost die Buchhandlung «Habitat. Traditionelle Bauweisen für den globalen Wandel».

Roderick Hönig 06.04.2020 12:17

Hochparterre Bücher sorgt auch in Corona-Zeiten für die geistige Grundversorgung von Architektinnen, Designern und Landschaftsarchitekten. Hochparterres Buchhandlung bringt jedes lieferbare Buch – Architekturbuch oder Krimi – direkt zu Ihnen nach Hause, bis auf weiteres versandkostenfrei.

Unter den Neuabonnenten des Newsletters verlost die Buchhandlung das 600-seitige Standardwerk «Habitat. Traditionelle Bauweisen für den globalen Wandel» im Wert von Franken 132.-. Das Buch dokumentiert über Generationen weitergegebene Baumethoden und Materialkenntnisse aus allen Regionen der Welt. Es zeigt Wege, die Menschen gefunden haben, ihre Bauten an widrigen Klima- oder Umweltbedingungen anzupassen. Wege die auch für in unseren Breitengraden interessant sein können. Wer bis zum 9. April den Newsletter von Hochparterre Bücher abonniert, nimmt automatisch an der Verlosung teil.

Hier gehts zur Verlosung.