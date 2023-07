Die französisch-libanesische Architektin Lina Ghotmeh spricht über die «Archäologie der Zukunft». Foto: Gilbert Hage

Neuigkeiten vom Mudac Im Rahmen der Ausstellung «Beirut – Zeiten des Designs» lädt das Lausanner Designmuseum zur Konferenz mit Lina Ghotmeh – und gibt einen überraschenden Personalwechsel bekannt. 10.07.2023 12:00

Das Lausanner Designmuseum Mudac lädt am kommenden Samstag zur Konferenz «Vivre en symbiose – une archéologie du futur» mit mit Lina Ghotmeh ein. Die französisch-libanesische Architektin spricht über ihren Ansatz der «Archäologie der Zukunft», den sie im Lauf ihrer Karriere definiert hat. Viele Projekte ihres Pariser Ateliers gehen auf gründliche historische Recherchen zurück und fliessen in Interventionen, die Erinnerungen und Sinne aktivieren. So wird Architektur vom Standort und den Spuren der Vergangenheit inspiriert. ###Media_2### Die Konferenz findet im Rahmen der aktuellen Ausstellung «Beirut – Zeiten des Designs» statt, die noch bis zum 6. August läuft. ###Media_3### Erst vergangene Woche hat die Stiftung ‹Platforme 10› in wenigen Worten bekannt gegeben, dass sie die Zusammenarbeit mit Beatrice Leanza nicht fortführen wird. Die neue Direktorin des Mudac verlässt das Haus noch im Sommer nach Ablauf ihrer Probezeit, als Grund nannte die Stiftung strategische Differenzen. Sie vereint die drei Waadtländer Kantonsmuseen Mudac, Photo Elysée und MCBA zum neuen Kunstquartier. ###Media_4###...