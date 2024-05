Die Diskussionen in den Workshops des Wettbewerbslabors sollen mehr Zeit erhalten. Foto: Raisa Durandi

Was sollen wir 2025 ändern? Das erste Wettbewerbslabor hat letzten Dezember stattgefunden. Wir haben eine Umfrage unter den Teilnehmer*innen durchgeführt und einen Laborbericht verfasst. Am 8. Mai starten wir bereits in das nächste Labor. 02.05.2024 10:00

Nach dem Wettbewerbslabor haben wir alle Teilnehmer*innen zu einer Umfrage eingeladen, um auf den Kongress zurückzublicken. Das Resultat zeigt grosse Zufriedenheit: 94 Prozent wollen 2025 wieder am Wettbewerbslabor teilnehmen, weil es ein «spannender, praxisnaher Austausch mit unterschiedlichen Akteuren zwischen Teilnehmenden, Auslobern und Organisatoren» war, schreibt beispielsweise eine Person. Kritik gab es, weil wir noch «zu wenig konkrete Resultate» oder «abschliessende Erkenntnisse» vorweisen konnten. Dem begegnen wir jetzt schon mit dem Laborbericht und Themenheft «Wettbewerbslabor 1 – Veränderungen anstossen». Und selbstverständlich wollen wir am nächsten Kongress konkreter werden, mit den Vorbereitungen haben wir jetzt schon begonnen. Sicher ist, die Workshops sollen mehr und genügend Zeit erhalten. Verschiedene Möglichkeiten der Zusammenarbeit In der Umfrage haben wir ein verbindendes Thema ausgemacht: Zusammenarbeit im Wettbewerb. Diese Hauptfrage scheint viele zu interessieren. Sie hat den Vorteil, dass wir verschiedene Unterthemen bearbeiten können. Es könnte um die Zusammenarbeit mit Fachplaner*innen gehen, um Akteur*innen zu vernetzen und Wissen zu transferieren oder um Arbeitsmethoden in Entwurfsteams zu besprechen. Wäre Kooperation statt Konkurrenz möglich? Was kann eine Jury von den Teilnehmer*innen lernen? Das sind nur einige Fragen, die vielleicht das nächste Wettbewerbslabor beantwortet. Auftakt zum nächsten Wettbewerbslabor Am 8. Mai lancieren wir das nächste Wettbewerbslabor bereits. An der Lancierung blicken wir zuerst auf das letzte Labor zurück, präsentieren den frisch gedruckten Laborbericht und lassen uns dann gleich auf das nächste Thema ein. Als Start in die «Zusammenarbeit» haben wir einige Architekt*innen, aber auch Personen aus anderen Disziplinen dazu eingeladen, ihre Position und ihren Blickwinkel auf das Thema in Kurzvortr...