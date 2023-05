Wie arbeiten Designschaffende im Libanon – in einemLand, das tief gespalten ist und ständig zu kollabieren droht? Eine Spurensuche aus sieben persönlichen Blickwinkeln.

«Wie erkläre ich den Leuten, dass es im Libanon zwei Uhrzeiten und mindestens sieben Wechselkurse für die Landeswährung gibt, wobei der meistverwendete Kurs und die Uhrzeit von der Regierung nicht offiziell anerkannt werden?» Dieser Tweet, am 25. März von einem libanesischen Redaktor gepostet, verdeutlicht den desolaten Zustand, in dem sich das Land befindet. Vor elf Jahren boomte Beirut: Erstmals fand die ‹Beirut Design Week› statt, die Kunsthochschule gründete eine Designabteilung, und Galerien, ein Designforschungszentrum sowie die Förderorganisation ‹House of Today› eröffneten; Start-ups und Coworking Spaces schossen aus dem Boden, libanesische Kreative zeigten ihre Arbeiten weltweit. Von dieser Dynamik ist wenig übrig geblieben. Seit 2019 reiht sich Krise an Krise: Bankenkollaps, Inflation, Wirtschaftskrise, Strommangel, Covid und eine blockierte Regierung, die sich nicht um ihre Bevölkerung schert. Als 2020 in einer Lagerhalle am Beiruter Hafen 3000 Tonnen Ammoniumnitrat explodierten, zerstörte die Detonation die halbe Innenstadt – und riss auch die reiche Kreativszene mit sich. Marco Costantini, der stellvertretende Direktor des Lausanner Designmuseums Mudac, forscht bereits seit acht Jahren zu libanesischem Design. In Koproduktion mit dem belgischen Museum Centre d’innovation et de design (CID) hat er 2022 die Ausstellung ‹Beyrouth. Les temps du design› in Grand Hornu kuratiert. Nun hat im April eine zweite, deutlich grössere Schau in Lausanne eröffnet. ###Media_4### Besonders wichtig ist Costantini das dazugehörige Buch: Es dokumentiert die Entwicklung des libanesischen Designs seit der Unabhängigkeit des Staats 1943. Sie ist im Libanon wenig bekannt – Bürgerkrieg und Misswirtschaft haben Artefakte, Archive und Sammlungen zerstört. Die Designgeschichte ist eng an die komplexe politische und gesellschaftliche Entwicklung des Landes geknüpf...