Zeitreise in die Vergangenheit: Das verblüffende Faksimile von Le Corbusiers geringeltem Notizbuch mit Notizen und Skizzen von seiner ersten Indienreise.

Vor Chandigarh Der Verleger Lars Müller wartet mit einem editorischen Schmuckstück auf: Das «Album Punjab, 1951» ist ein verblüffendes Faksimile von Le Corbusiers indischem Notizheft, transkribiert und klug kommentiert. 02.05.2024 13:26

1951 bereisten Le Corbusier und sein Cousin Pierre Jeanneret den indischen Teilstaat Punjab. Es war ihr erster Besuch in Indien, Auftakt und Vorbereitung zur Planung von Chandigarh. Le Corbusier führte eine geringeltes Heft, das «Album Punjab», mit sich, in dem er Eindrücke skizzierte, Ideen und Notizen festhielt. Pierre Jeanneret hat eine Kamera dabei, mit der er Landschaften, Siedlungen, Häuser und Menschen fotografierte. ###Media_2### Le Corbusiers Notizheft lagert in der Fondation Le Corbusier. Es ist ein Dokument, wie man es normalerweise nur bei Archivrecherchen zu sehen bekommt – nicht für die Publikation bestimmt, nicht ohne Weiteres verständlich und mitunter schwer entzifferbar, dafür umso unmittelbarer und persönlicher, ein intimer Einblick in das Denken und Arbeiten eines Anderen. Das Faksimile des «Album Punjab» macht solche Historiker-Freuden der Allgemeinheit zugänglich. Der Realitätseffekts ist dank originalgetreuer Ringbindung, Verfärbungen, Flecken und eingeklebter Blätter verblüffend. ###Media_3### Dem editorischen Schmuckstück steuert ein Begleitband Inhalt und Kontext bei. Ein kundiger Kommentar der Herausgeberin Maristella Casciato, Architekturhistorikerin und Leiterin der Architektursammlung am Getty Research Institute, erläutert und interpretiert Le Corbusiers tägliche Notizen und zeichnet die zweiwöchige Reise durch den Punjab mit wissenschaftlicher Expertise nach. Dank der Wort-für-Wort-Transkription der beinah unleserlichen Handschrift des Architekten – eine ebenfalls erstaunliche Leistung – kann man sich gleichzeitig auch eigenständig in die Gedankenwelt Le Corbusiers begeben. Eine Entdeckung sind schliesslich die grossartigen Schwarz-Weiss-Bilder Pierre Jeannerets, die als eine Art zweites Album im Begleitband abgebildet sind. Dass das «Album Punjab» eine Sache fü...