Das Bredella-Areal neben dem Bahnhof Pratteln ist im Umbruch. Foto: Christian Aeberhard

Viel Konsens und ein Parkplatzstreit Der Pratteler Einwohnerrat verhandelt die Entwicklungspläne für das Bredella-Areal. Ausserdem in der Presse: Die Landschaft des Jahres und die Schwammstadt Genf. 02.05.2024 10:07

Prattelns Einwohnerrat diskutiert die Zukunftspläne für das Bredella-Areal. Auf dem Industrieareal im Zentrum der Stadt soll in naher Zukunft ein Quartier mit «mit dichten Wohnblöcken, Parkanlagen und einem angegliederten Busbahnhof» entstehen, wie die ‹bz› schreibt. Der Einwohnerrat sei bereit, sich diesem Wandel zu stellen; einziger Streitpunkt sei die Anzahl Parkplätze. Der zuständige Gemeinderat Philipp Schoch (Grüne) habe «kein Geheimnis» daraus gemacht, dass der Autoverkehr im visionären Quartier eine untergeordnete Rolle spielen soll, so die Zeitung. «Innerhalb des Quartiers sollen sich die Menschen vor allem zu Fuss und mit dem Fahrrad bewegen.» Gemäss Quartierplan seien zwischen 0,5 und 0,7 Parkplätze pro Wohnung vorgesehen, hinzu kämen Besucherparkplätze, schreibt die ‹bz›. Ein Antrag der FDP, die Parkplatzzahl auf 0,7 bis 0,9 pro Wohnung zu erhöhen, scheiterte aber «hauchdünn». Mehr zu Prattelns Stadtentwicklung und zu den Plänen auf dem Bredella-Areal erfährt man im Hochparterre Themenfokus «Prattelns neue Mitte», erschienen im November 2023. Weitere Meldungen: – Landschaft des Jahres: Die Stiftung Landschaftsschutz zeichnet die «Weilerlandschaft am Frienisbergplateau» zwischen Zollikofen und Wohlen als «Landschaft des Jahres 2024» aus. Das berichtet ‹Der Bund›. «Das Plateauland besticht durch intakte Weiler in einer strukturreichen Kulturlandschaft», zitiert die Zeitung die Stiftung. Und erklärt, wie die Erhaltung und behutsame Weiterentwicklung der wertvollen Landschaft gelingt. – Schwammstadt Genf: In der Serie «Wie wir leben werden» besucht die ‹WOZ› Menschen, «die mit der Klimaerhitzung konfrontiert sind und Wege suchen, mit ihr umzugehen». Im zweiten Teil spricht die Zeitung mit Frédéric Bachmann, der in Genf das Projekt «Eau de ville» leitet. Das Projekt orientiere sich am Konzept der Schwammstadt, so die ...