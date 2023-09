«Hat das richtige Büro gewonnen?»

In seiner siebenminütigen Präsentation liess Charly Jolliet das Publikum in seine Bild- und Gedankenwelt eintauchen. Von den Land- und Ortschaften seiner Herkunftsregion in Fribourg führte die Reise über asiatische Grossstädte und afrikanische Wüstengegenden und schliesslich zu seinen Baustellen, Architekturmodellen und -zeichnungen. Der Bildersturm machte Neugierig auf mehr – und überzeugte die Jury, dass Jolliet das Zeug dazu hat, seine feingeistigen Entwürfe auch auf den Boden zu bringen. Der Fribourger gewinnt mit der Wilden Karte 2023 die Teilnahme an einem Studienauftrag der Moser Bau Immobilien AG für die Sanierung und Erweiterung eines Wohn- und Gewerbegebäudes aus den 1960er-Jahren in Zürich.

Wir gratulieren!