Das traditionsreiche Warenhaus Jelmoli, hier im Jahr 1981, schliesst Ende 2024 seine Türen. Die Liegenschaft wird umgebaut. Fotos: Werner Huber

Das Spengler-Haus nahe der Zürcher Einkaufsmeile ist frisch renoviert, für den Umbau des Jelmoli-Hauses liegen die Pläne vor. Ausserdem in der Presse: Jeff Wall in Riehen und «Land Grabbing» in Grindelwald.

Neues von der Bahnhofstrasse Das Spengler-Haus nahe der Zürcher Einkaufsmeile ist frisch renoviert, für den Umbau des Jelmoli-Hauses liegen die Pläne vor. Ausserdem in der Presse: Jeff Wall in Riehen und «Land Grabbing» in Grindelwald. 29.01.2024 09:03

Die ‹NZZ› hat das Baugesuch der Swiss Prime Site (SPS) für den Umbau des Jelmoli-Hauses in Zürich studiert. Vor gut einem Jahr gab die Immobiliengesellschaft bekannt, das Kaufhaus schliessen und den historischen Gebäudekomplex sanieren zu wollen (Hochparterre berichtete). «Mit dem Baugesuch, das SPS im Dezember eingereicht hat, werden nun erstmals Details zum geplanten Umbau bekannt», schreibt die ‹NZZ›. «Dieser wird etwa zweieinhalb Jahre dauern und rund 130 Millionen Franken kosten.» Gemäss den Plänen würden künftig nur noch das Erd- und das Untergeschoss als Verkaufsflächen genutzt. In den oberen fünf Stockwerken seien grösstenteils Büroflächen vorgesehen. «Um dies zu ermöglichen, werden zwei Lichthöfe, die es früher so ähnlich bereits gab, eingebaut.» Immerhin will SPS aber das Dachgeschoss öffentlich zugänglich machen. Wo heute mehrheitlich Technik- und Nebenräume lägen, wolle SPS ein Restaurant mit Dachterrasse bauen. «Abgesehen vom begrünten Dach, das man je nach Bepflanzung auch von der Strasse her sieht, wird sich an der Aussenansicht des Gebäudes wenig ändern», so die ‹NZZ›. «Sogar der Jelmoli-Schriftzug oberhalb des heutigen Haupteingangs soll bestehen bleiben.» Weitere Meldungen: – «Die Verwandlung eines Betonblocks»: Einen Steinwurf vom Jelmoli-Haus entfernt ist in Zürich das Spengler-Haus aus den Siebzigerjahren saniert und umgebaut worden. Auch hier lösen Büroarbeitsplätze die bisherigen Verkaufsflächen ab. Anlässlich des Umbaus erzählt der ‹Tages-Anzeiger› die bewegte Geschichte des Hauses. – Jeff Wall in Riehen: Seit dem Wochenende sind in der Fondation Beyeler in Riehen 55 Werke des kanadischen Fotokünstlers Jeff Wall zu sehen. Wohl nie zuvor sei eine Wall-Schau so grosszügig mit allen Hauptwerken international alimentiert worden, schwärmt die ‹bz›. «In der Fülle des Angebots lässt sich nun...