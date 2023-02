1983 feierte Jelmoli stolz sein 150-jähriges Firmenjubiläum. Nach 191 Jahren wird nun Schluss sein. Fotos: Werner Huber

Jelmoli: Nach 191 Jahren ist Schluss Das Warenhaus Jelmoli in Zürich schliesst Ende 2024 seine Türen. Damit schreitet eine Entwickung fort, die schon vor vierzig Jahren begonnen hat. Damals zog sich Oscar Weber aus dem Warenhausgeschäft zurück. 06.02.2023 13:36

Heute hat die Swiss Prime Site (SPS) bekannt gegeben, ihr Warenhaus Jelmoli in der Zürcher Innenstadt per Ende 2024 zu schliessen. Vier Jahre nach dem ‹Manor› verschwindet damit ein weiteres Traditionshaus. «Immobilie wird weiterentwickelt und neu ausgerichtet», «Warenhaus wird an Marktbedürfnisse angepasst und in neuer Form betrieben», so lauten die Überschriften der SPS-Medienmitteilung. Fakt ist: Das klassische Warenhaus wird aufgegeben. An seine Stelle soll ein Mix aus Verkaufsflächen in den unteren und Büroflächen in den oberen Geschossen entstehen. «Mit dem Umbau des Gebäudes passen wir es an die heutigen Marktbedürfnisse an. Dazu gehören neben einem attraktiven Nutzungs- und Flächenmix auch Flexibilität und Mehrparteienfähigkeit», schreibt René Zahnd, CEO der SPS. Damit beschreitet die SPS einen ähnlichen Weg wie die Swiss Life: Diese baut das einstige Warenhaus Manor zum ‹Swiss Life Brannhof› um, einem gemischt genutzten Gebäudekomplex mit Läden und Büros. Oscar Weber sagt Adieu Die Krise des klassischen Warenhauses fordert damit ein weiteres Opfer. Einst standen an der Zürcher Bahnhofstrasse gleich vier Flaggschiffe (siehe Beitrag in Hochparterre 10/2003): ‹Jelmoli› seit 1899, ‹Brann› (später ‹Oscar Weber›, dann ‹Vilan› bzw. ‹Manor›) seit 1900, ‹St. Annahof› seit 1913 und ‹Globus› (am heutigen Standort seit 1967). Über die Jahrzehnte entwickelten sie sich im Gleichschritt mit der Einkaufslandschaft, in die sie eingebettet waren. Dabei wurde der Erneuerungszyklus immer schneller. ###Media_3### Bereits vor vierzig Jahren begann eine Entwicklung, die das spätere Schicksal der Häuser vorzeichnete: Anfang 1983 beschloss der Warenhauskonzern Oscar Weber, sich aus dem Einzelhandel zurückzuziehen. Die Oscar Weber AG wurde zu einer Immobilienfirma, die ihre Warenhäuser an die früheren Konkurrenten vermietete. Das Haus ...