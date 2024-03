In seinem Büchlein «…mit besten Grüssen aus Malans» schreibt Köbi Gantenbein über das Bündner Dorf, das längst Teil eines urbanen Netzes geworden ist. Am 21. März präsentiert er das Buch in Hochparterre Bücher.

Das Bündner Dorf ist längst Teil eines urbanen Netzes geworden. Köbi Gantenbein schreibt in seinem Büchlein «…mit besten Grüssen aus Malans» in 15 Essays über das kleine Malans im Bündner Rheintal, das eine typische Schweizer Karriere gemacht hat: Es geht um das «Dörflein, schnelles räumliches Wachstum, Druck und Zug von allen Seiten, mehr bauen seit 1960 als bis dahin gebaut worden ist, langsam Teil werden der Bandstadt im Alpenrheintal.» Was aber tun mit der ruhmreichen Geschichte, dem in Form und Substanz ausserordentlichen Dorfbild?, fragt der Autor. Diese und andere Fragen beantwortet Gantenbein an der Buchpräsentation vom 21. März in Hochparterre Bücher.