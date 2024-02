So könnte man leben und wohnen in Zürich West: Visualisierung der Arbeitsgruppe «Josef will wohnen»

Josef will wohnen: Stadtrat will Anliegen sorgfältig prüfen Neuigkeiten zur Entwicklung des Zürcher Josef-Areals: Der Stadtrat ist bereit, die Machbarkeit der geforderten gemeinnützigen Wohnungen abzuklären. Diese Arbeiten bräuchten aber Zeit. 28.02.2024 15:55

Im Oktober 2023 hat Hochparterre die Vorschläge der Arbeitsgruppe «Josef will wohnen» publiziert. Die Arbeitsgruppe fordert auf dem städtischen Josef-Areal zusätzlich zu den bereits geplanten Nutzungen (Hallenbad, Quartierpark, Alterszentrum) die Erstellung von rund 500 gemeinnützigen Wohnungen. Wie Hochparterre dargelegt hat, wurde das Fehlen von Wohnungen im bisherigen Entwicklungskonzept mit den Vorgaben des Zonenplans begründet: Weil die Stadt auf dem Josef-Areal einst die Zentralwäscherei, verschiedene Werkgebäude und die Kehrichtheizzentrale errichtete, liegen die Grundstücke in der Zone für öffentliche Bauten, wo eine Wohnnutzung nicht erlaubt ist. Eine Umzonung des unterdessen frei gewordenen Grundstücks wäre allerdings durchaus möglich und angesichts des viel zu tiefen Wohnanteils in Zürich West und der allgemeinen Wohnungsknappheit dringend geboten. Am 6. Dezember 2023 reichte ein breit abgestützte Allianz aus den Franktionen von AL-, Grüne-, GLP-, SP- und Die Mitte/EVP eine Motion ein, die den Stadtrat beauftragte, eine Teilrevision der Bau- und Zonenordnung für das Josef-Areal vorzulegen, damit «zusätzlich zu Alterswohnungen auch gemeinnützige Wohnungen und Gewerberäume mit ausreichendem Grün- und Freiraum» realisiert werden können. Wie der Stadtrat nach seiner heutigen Sitzung mitteilt, ist er «bereit, die Anliegen aus dem Gemeinderat sorgfältig zu prüfen». Dazu seien allerdings umfangreiche Abklärungen und ein zielführendes, qualitätssicherndes Verfahren mit Mitwirkung notwendig. Dies könne nicht in der von einer Motion gesetzten Frist von zwei Jahren erledigt werden. Der Stadtrat beantragt deshalb die Umwandlung der Motion in ein Postulat (d.h.: der Auftrag zur Teilrevision wird in einen Auftrag zur Prüfung dieser Teilrevision sowie der damit verbundenen Ziele umgewandelt). Es sei aktuell noch offen, ob die...