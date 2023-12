Martina Voser lehrt weiter an der ETH Fotos: Markus Frietsch

Redaktion Hochparterre 07.12.2023 15:42

ETH-Professur für Landschaftsarchitektur Martina Voser wird zur ordentlichen Professorin für Landschaftsarchitektur an der ETH. 07.12.2023 15:42

Martina Voser (*1973), zurzeit Inhaberin und Mitglied der Geschäftsleitung der mavo Landschaften gmbh sowie Gastprofessorin an der ETH Zürich, zur ordentlichen Professorin für Landschaftsarchitektur am Departement Architektur. Martina Voser gilt als eine der anerkanntesten Akteurinnen in der Schweizer Landschaftsarchitekturszene und wurde für ihre Arbeiten mehrfach ausgezeichnet. Ihre Projekte sind nicht nur konzeptionell fundiert und visuell beeindruckend, sondern auch sozial und ökologisch motiviert. Nebst ihren heraus­ragenden Verdiensten in der Praxis prägt sie seit Jahren den fachlich-theoretischen und berufspolitischen Diskurs massgeblich mit. Martina Voser engagiert sich in der Lehre, ist eine gefragte Jurorin, Kritikerin und Expertin und nimmt Einsitz in verschiedenen Kommissionen und Beratungsgremien. Mavo Landschaften wurden bereits dreimal mit einem "Hasen" für Landschaftsarchitektur ausgezeichnet. 2023 Silberner Hase für die Gartensequenz im Hochschulgebiet Zürich Zentrum - Hier geht's zur Laudatio 2021 Goldener Hase für den Inneren Garten Leutschenbach 2019 Silberner Hase für den Park Attisholz ...