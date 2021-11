Die Klimakrise betrifft nicht nur die Städte, sondern auch die Gletscher. Hier ein Bild aus Jules Spinatschs Serie «Hart an der Grenze». Fotos: Jules Spinatsch

Am 17. November beginnt das erste Architekturbuch‐Festival. In der Buchhandlung Never Stop Reading und online diskutieren Spezialisten unter anderem die Themen von «Klima bauen» und «anthos.Stadtklima».