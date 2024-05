Englischen Anlagen bekommen den Schulthess Gartenpreis 2024. Fotos: Jules Etienne

Schulthess Gartenpreis für Englische Anlagen Der Schulthess Gartenpreis 2024 des Schweizer Heimatschutz geht an die Stadt Bern für die Sanierung und Inwertsetzung der Englischen Anlagen. 16.05.2024 10:37

Der Schweizer Heimatschutz zeichnet die Stadt Bern für die Sanierung der Englischen Anlagen mit dem Schulthess Gartenpreis 2024 aus. «Gesellschaftsgeschichtlich ist die Anlage von hoher Bedeutung, weshalb der stark vernachlässigte Freiraum am Hang durch Gartendenkmalpflege und Landschaftsarchitektinnen mit viel Sorgfalt und im Sinn der Entstehungszeit aufgewertet und der Gesellschaft zurückgegeben wurde», schreibt der Heimatschutz heute in einer Pressemitteilung. Die Inwertsetzung des historischen Freiraums durch Stadtgrün Bern und das Büro Umland stehe beispielhaft für die Bemühungen der Stadt, die Grünräume an der Aareschlaufe nach und nach als innerstädtische Naherholungsräume weiterzuentwickeln. «Auch wenn die Englischen Anlagen aus gartendenkmalpflegerischer Sicht nicht als aussergewöhnlich zu beurteilen sind, stellen sie seit der Sanierung einen hohen Wert für die Bevölkerung dar, die sie als Naherholungsraum zwischen Kirchenfeld und Aare nutzt», heisst es weiter. Mit knappem Budget und viel Gespür für den Bestand orientiere sich die Sanierung am Vorhandenen und dem Pragmatismus der Entstehungszeit. Vorgefundenes wurde aufgewertet, die Patina erhalten und Sichtachsen auf die Berner Altstadt mit Rücksicht auf die Natur ergänzt. «Die städtische Gartendenkmalpflege von Stadtgrün Bern und die beauftragten Landschaftsarchitektinnen vom Büro Umland mussten sich dabei nicht an den üblichen Normen für städtische Freiräume orientieren, sondern betrachteten das Areal als durchwegtes Waldstück», begründet der Schweizer Heimatschutz die Auszeichnung....