Hochparterre Kino «Kraft der Utopie»

Hochparterre und die Stiftung Sotto Voce haben zur Kinopremiere von «Kraft der Utopie» geladen. Der Film portraitiert Menschen, die in Le Corbusiers Planstadt Chandigarh leben. Was bleibt von der Utopie?

Im Zürcher Kino Riffaff wurde letzte Woche der neue Kinofilm «Kraft der Utopie – Leben mit Le Corbusier in Chandigarh» als exklusive Vorpremiere gezeigt. Anwesend waren auch die beiden Filmemacher Karin Bucher und Thomas Karrer. Der Film portraitiert vier indische Kulturschaffende und Stadtaktivisten, die in der Idealstadt der Moderne zu Hause sind. Was ist aus Le Corbusiers Utopie geworden? Und was können wir heute im Westen von Chandigarh lernen? Diese Frage stellten wir im Anschluss an die Vorführung den Gästen von «Hochparterre Kino». Die Antworten sehen Sie im Video.

«Kraft der Utopie» läuft seit diesem Wochenende regulär in den Deutschschweizer Kinos. Weitere Informationen unter kraftderutopie.ch.