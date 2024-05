Hochparterre im Mai 2024

Der Wonnemonat bringt ein prall gefülltes Heft. Wir werfen einen Blick in die Tiefen des ETH-Instituts gta, üben Kritik am Zweitwohnungsgesetz, sprechen über akustische Qualität im Stadtraum und mehr.

Redaktion Hochparterre 01.05.2024 11:00

Das sind die grossen Geschichten im Mai:

Mit den Augen anfassen

Die Plattform ‹Future of Materials› macht neue Ideen aus den Materialwissenschaften öffentlich zugänglich. Mitgründerin Nadya Suvorova erklärt, warum das wichtig ist.

von Mirjam Rombach



Mehr Lücke als Gesetz

In den Tourismusregionen entstehen nach wie vor mehr Zweitwohnungen. Mit fatalen Folgen. Lösungen sind gefragt – ein Vorstoss stammt von einer jungen Architektin.

von Stefan Kurath



Eine Art Drehtür

In den 1990er-Jahren holte Kurt W. Forster die weite Welt an die ETH und löste einen Richtungsstreit aus. Anfang dieses Jahres ist der brillante Kunsthistoriker gestorben. Der Versuch einer Einordnung.

von Marcel Bächtiger



Zeigen und zeigen lassen

An der ETH Zürich wird Architektur nicht bloss gelehrt, sondern auch archiviert und ausgestellt. Ein Spannungsfeld zwischen historischem Erbe und zeitgenössischer Kunst.

von Axel Simon



Ein humanes Monument

Die neue Olma-Halle lässt Architektur und Ingenieurwesen beispielhaft ineinandergreifen. Ihr imposantes Tragwerk bietet Raumwunder, Energieeffizienz und Nutzungsvielfalt.

von Martin Tschanz



Auf halber Strecke

Der Bahnausbau und die nachhaltige Raumentwicklung bedingen sich gegenseitig. Der Bund ist langfristig auf dem richtigen Weg. Doch jetzt braucht es Testplanungen.

von Paul Schneeberger



Hört, hört!

Bei der Gestaltung von Freiräumen ist Akustik selten relevant, obwohl sie die Aufenthaltsqualität massgeblich prägt. Doch es gibt Menschen, die sich für eine gute Klangkulisse einsetzen.

von Maarit Ströbele und Deborah Fehlmann



Prosecco und Schleudergang

Ein Frauenkollektiv trifft sich in Waschküchen, um der Frage nachzugehen, wie sich Geschlechterverhältnisse im gebauten Raum niederschlagen.

von Melanie Keim