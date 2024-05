Wird Anfang Juni in Herrliberg eröffnet: Das Wohnhaus Rütibühl der Martin-Stiftung.

«Jeder Reiz ist zu viel» Parameter Architekten haben ein Wohnhaus für Menschen mit einer Behinderung gebaut. Die NZZ berichtet. Ausserdem in der Presse: Der Gegenvorschlag zu ‹Basel baut Zukunft› und das Projekt ‹Grünes Gallustal›. 16.05.2024 07:49

Die NZZ berichtet über das neue Wohnhaus Rütibühl der Martin-Stiftung, das Anfang Juni im zürcherischen Herrliberg eröffnet wird. Es wurde speziell für Menschen konzipiert, die aufgrund ihrer Behinderung stark reizempfindlich sind. Für die Architektur zeichnet das Büro Parameter verantwortlich. «Der Neubau direkt am Waldrand ist einem Weiler nachempfunden, wie es sie in der Umgebung viele gibt: Die insgesamt 32 Personen leben in vier Wohngruppen mit einem offenen, begrünten Innenhof», schreibt die NZZ. Zur Anlage gehören ein Gemeinschaftszentrum und eine Cafeteria. Diese ist allerdings nicht öffentlich und steht nur dem Personal, den Bewohnern und deren Besuch zur Verfügung. «Zu viel Betrieb würde die Bewohnerinnen und Bewohner überfordern. Trotzdem soll das Areal nicht den Eindruck einer geschlossenen Einrichtung vermitteln. Es ist von aussen einsehbar, der Wanderweg führt direkt an den Wohnhäusern vorbei.» Weitere Meldungen: – «Endlich eine Einigung»: Mit deutlicher Mehrheit stimmte der Grosse Rat dem Gegenvorschlag zu ‹Basel baut Zukunft› zu. ‹BZ Basel› berichtet. – «So verführerisch grün könnte es sein»: Das Projekt ‹Grünes Gallustal› hat einen «radikalen» Begrünungsplan für die Stadt St. Gallen entworfen. Die WOZ berichtet. – «Das Fischermätteli schätzt und braucht sein Tram»: Das Tram bleibt die richtige Lösung für das Quartier – und für Bern, schreibt der ‹Bund›. – «Ein Park auf dem Dach»: Auf dem Depot der Lausanner Verkehrsbetriebe soll ein 4000 Quadratmeter grosser Freizeitpark entstehen. ‹24heures› berichtet. – «Wenn sich Widerstand in Bauwerken manifestiert»: Eine Ausstellung im Zeughaus Teufen zeigt internationale Beispiele von Protestarchitektur. Die WOZ berichtet. – «Schweizer Bahnen bleiben vom Sparhammer verschont»: Der Bundesrat hebt die Mittel für den Unterhalt und die Erneuerung der...