Köbi Gantenbein 10.07.2023 17:14

Che fast qua tü randulin? Oura som sün quel manzin jolala jolala Oura som sün quel manzin Eu sun gnü per t’avisar tü nu’t desast maridar jolala jolala tü nu’t desast maridar «Die Schwalbe verlässt das Dorf und das Tal. Randulina fliegt aus Graubünden in die Fremde. Sie kommt heim und fliegt wieder fort. Sie wird schön und erfolgreich im Unterland – und fliegt hin und her und verkündet der Nachtschönen daheim, dass sie heiraten werde und alles komme gut. Liebe Randulina Tilla Theus, ich gratuliere Dir zum Kulturpreis des Kantons Graubünden. Du fliegst hin und her, kommst nicht fort und bist weg und schon wieder da mit einem Entwurf, mit Deinem Heimweh und mit Deiner Sprache – in Chur, in Deinem Haus auf Valbella. Du bist bei Deinen Freundinnen, bei Bauherren, bei und mit Deiner Familie und immer wieder im Kunstmuseum, dessen Werke zur Bündner Kunst Dir so viel Freude machen, seit Du als junge Frau Dein erstes Kunstbuch über Alberto Giacometti gekauft hast. Und Du fliegst in die Fremde, wo Du schön und reich wirst. Ich frug Dich einst: Warum, Irundeala Tilla, bist Du fortgeflogen wie so viele von uns? ‹Ganz eifach, i bin di Kli vu mim grossa Papa gsi, Purasekretär, Regierigsrot, Ständerot und Kraftwerkpräsident. Alli henna kennt und i hanna u gära ka. Aber di Kli vu dem Grossa bliiba – nei, nei, nei. I bin a Rebellin gsi und är het gsaid: Maitli, Architektin nitta, studiar än aschtendiga Pruaf, öppis Kaufmännischs und denn tuasch hürota.› Der Vater also, Arno Theus, hat Tilla ins Unterland getrieben und sie fliegt hin und her und her und hin. Aber auch die Bündner Bedingungen machen es ihr nicht leicht. Nach dem Diplom an der ETH arbeitet sie am Wettbewerb für die Badeanstalt von Domat Ems. Ihr Beitrag wird nicht juriert, denn sie hat inzwischen geheiratet und ist fortan wegen ihres Manns und dessen Bürgerort keine Bündnerin mehr und also v...