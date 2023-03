Tilla Theus wird mit dem Bündner Kulturpreis 2023 ausgezeichnet. Fotos: Ethan Oelmann

Köbi Gantenbein 03.03.2023 14:19

Bündner Kulturpreis für Tilla Theus Der Regierungsrat des Kantons Graubünden verleiht Tilla Theus den Bündner Kulturpreis 2023. Köbi Gantenbein hat als Präsident der federführenden Kulturkommission die Begründung für die Regierung vorbereitet. 03.03.2023 14:19

Stellen wir uns vor: eine grosse, eine riesige Halle eines Versicherungskonzerns. Gefüllt mit Sonnenlicht und Raum. Wir stehen mittendrin. Und neben uns steht Tilla Theus: quirlig, lachend: «I han an u Freud. Miar hen das Hus renoviert, a Teil uf a Kopf gstellt und a paar Sache neu drzuabaut.» Die Architektin wirbelt durch Hallen und über Treppen, erklärt, wie sie Alt und Neu zusammengefügt hat. Sie zeigt, was sie erfunden hat, damit Licht Raum wurde. Sie zeigt auf den Boden, er ist mit handwerklich meisterlich gefügten Intarsien belegt. Tilla Theus ist eine Architektin nahe beim Machen, mit grossem Wissen um das Handwerk und grosser Erfahrung, es zu nutzen. Das Machen ist für sie eine Substanz der Baukultur. Und wir lernen: Architektur ist Leidenschaft und Freude, sind leuchtende Augen, ist der Stolz auf das Werk, ist eins werden mit einer Sache. Und Architektur ist technisches Können und Neugierde auf neue Lösungen. Und ihre Baukunst ist auch die Freude an Kontrasten: Oppulenz und Nüchternheit, Bühnenbild und Raumgefüge, Bodenständigkeit und Neugierde für avancierte Technik. Und die Architektur von Tilla Theus ist auch der Muff über die Nörgler: «I passana eifach nitta.» Tilla ist eine der wenigen Frauen in der Nationalliga A der Architektur in der Schweiz – seit 50 Jahren. Sie hat sich als Frau in einem Männergeschäft durchgesetzt – hartnäckig, mit städtebaulichem Können, mit Konzeptstärke, mit Macherinnenverstand und einer beachtliche Portion Selbstbewusstsein. Tilla Theus hat zu allen möglichen Themen der Architektur ihren Beitrag geleistet: Gemeindebauten (Unterengstringen, Mollis oder Zürich/Rechberg), Wohnüberbauungen (Zürich, Horw, Arosa, Uerikon), viele Hotels und Restaurants (Widder, Zürich; Mammertsberg, Dietikon, Arosa), Kauf-, Büro- und Geschäftshäuser (FIFA Hauptsitz, Internationaler Hockeyverband, Sihlporte, Jelmoli, mehrere Umbauten...