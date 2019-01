Auf der Website reriwi.ch sammelt Bundesamt für Umwelt (BAFU) Akteure und Erfahrung zum Thema Wiederverwendung im Bauwesen.

Urs Honegger 25.01.2019 17:24

Auf der Website reriwi.ch sammelt Bundesamt für Umwelt (BAFU) Akteure und Erfahrungen zum Thema Wiederverwendung im Bauwesen. Bauprofis, Unternehmerinnen, Architekten, Designerinnen, Künstler und Privatpersonen sind aufgerufen sich an der Studie zu beteiligen. Die per Online-Fragebogen erfassten Informationen sollen zu neuen Impulsen beitragen, mit denen das Bundesamt die Kreiswirtschaft im Bausektor fördern will.