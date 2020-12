Die Besten 2020 in der Kategorie Architektur.

Jonathan Jäggi 02.12.2020 15:54

Die drei Siegerprojekte in der Kategorie Architektur

Farbe, Form und Vielfalt Eine Siedlung von Loeliger Strub in Cham bringt den Holzbau mit bunten Details zum Blühen. Für diese neue Frische erhalten sie den Hasen in Gold.

Zwei Pfahlbauten an der Mole Am Stadtstrand von Genf bauten Didier Jolimay und Andrea Lebel zwei stählerne Gebäude auf Pfählen. Für ihr Restaurant und die Fischereianlage gewinnen sie den Hasen in Silber.

Einheit mit Widersprüchen Umbau und Erweiterung machen ein Einfamilienhaus in Allschwil grosszügig und offen. Buchner Bründler Architekten erhalten dafür den Hasen in Bronze.