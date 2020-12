Eine Siedlung von Loeliger Strub in Cham bringt den Holzbau mit bunten Details zum Blühen. Für diese neue Frische erhalten sie den Hasen in Gold.

Andres Herzog 02.12.2020 15:12

Die Siedlung in Cham empfängt ihre Bewohner mit einem architektonischen Freudenschrei. Eine Betonstütze windet sich zur Skulptur, die zum Vordach und zur Bank wird. Im Treppenhaus dahinter geht das Spiel aus Farbe, Form und Vielfalt weiter. Auch die Fassade macht Lust auf mehr. Grün- und Rottöne wechseln sich ab. Dazwischen flattern orange Vorhänge. Der Holzbau löst sich in viele Elemente auf, die zueinander versetzt und ineinandergesteckt sind. Die Fassade ist keine hermetische Hülle, sondern eine offene Konstruktion unter einem schützenden Vordach. ###Media_2### Die Überbauung von Loeliger Strub Architekten steht für eine neue Frische in der zeitgenössischen Architektur der Schweiz. Statt wegzulassen und zu reduzieren, reichern die Architekten ihren Entwurf an und stärken den Charakter jedes Bauteils. Das führt zu einer leichten, heiteren Architektur, die reichhaltig ist wie eine gute Ernährung. Statt Produkte ab Stange zu verwenden, entwerfen die Architekten ihre eigenen Lösungen, vom Balk...