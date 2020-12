Schwarzer Welleternit und rote Fensterrahmen verraten: Das Haus in Allschwil stammt aus den 1960er- und 1970er-Jahren. Fotos: Daisuke Hirabayashi

Umbau und Erweiterung machen ein Einfamilienhaus in Allschwil grosszügig und offen. Buchner Bründler Architekten erhalten dafür den Hasen in Bronze.

Axel Simon 02.12.2020 15:48

An- und Umbau prägten die Geschichte dieses Hauses. Als winziges Kleinfamilienhaus hatte es der Architekt Rolf Müller 1961 an das Ende einer Allschwiler Wohnstrasse gebaut. 1974 erweiterte er es um mehrere seitliche Schichten. Dachhauben aus schwarzem Welleternit und rote Fensterrahmen in weiss gestrichenen Backsteinmauern sprechen nicht nur von ihrer Entstehungszeit, sondern auch von der Bescheidenheit skandinavischer Vorbilder. Cheminées und der Pool im Garten zeugen von der Sehnsucht nach amerikanischer Grosszügigkeit – die dieses Haus allerdings nie hatte, trotz des zweigeschossigen Wohnraums, der bei der Erweiterung hinzukam. ###Media_4### Das ist nun anders. Die wenigen, aber radikalen Eingriffe von Buchner Bründler Architekten sorgen für einen anderen Massstab – räumlich und ideell: Ein neuer Gang entlang der Eingangsfassade öffnet Blicke und Bewegungen. Der narbige, grün gestrichene Unterlagsboden trägt eine Art entspanntes Loftgefühl ins Haus. Eine tiefschwarze Holzschalung bedeckt a...