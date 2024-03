Aus den Portfolios von Cabinet, Allen + Crippa, Nopai und der Architekturgenossenschaft C/O. Foto: Hochparterre

Cabinet aus Genf, Nopai aus Zürich, Allen + Crippa aus Grabs und die Architekturgenossenschaft C/O aus Zürich und Lausanne können die Teilnahme an einem eingeladenen Wettbewerb gewinnen.

Zahlreich waren die Bewerbungen für die Wilde Karte 2024 zwar nicht: Nur zehn Büros aus der ganzen Schweiz haben bis zur Bewerbungsfrist am 23. Februar ihr Portfolio eingereicht. Weil das Niveau hoch und die Vielfalt an Haltungen, Projekten und Bürokonstellationen gross war, bereitete es der Vorrunden-Jury dennoch keine Mühe, unter den Bewerbungen vier vielversprechende Jungtalente zu entdecken. Nach einer lebendigen Jurysitzung standen die Architektengenossenschaft C/O aus Zürich und Lausanne sowie die drei Duos Cabinet aus Genf, Nopai aus Zürich und Allen + Crippa aus Grabs als Anwärter auf die diesjährige Wilde Karte fest.

In den kommenden Monaten stellen wir die vier Büros auf hochparterre.ch vor. Die gesammelten Porträts erscheinen im Septemberheft von Hochparterre. Am Wilden Abend, der im September in Zürich stattfindet, werden die vier Büros sich dem Publikum präsentieren und die Fragen der Jury beantworten. Wer das Preisgericht von sich überzeugt, gewinnt die Teilnahme an einem eingeladenen Wettbewerb.