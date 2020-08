Um die Wildcard bei einem Studienauftrag wetteifern die vier Architekturbüros am 16. September 2020.

Vier Büros hat die Jury der «Wilden Karte» ausgewählt. Am 16. September wetteifern sie im ZAZ Bellerive in Zürich um einen Wettbewerbsplatz. Jetzt anmelden, die Teilnehmerzahl ist wegen Corona beschränkt.

Andres Herzog 13.08.2020 17:00

Preise und Auszeichnungen, um jungen Architektinnen und Architekten Aufmerksamkeit und Anerkennung zu geben, gibt es viele. Die «Wilde Karte», die Hochparterre 2020 zum dritten Mal durchführt und dieses Jahr dafür mit ZZ Wancor als Partner zusammenspannt, funktioniert anders. Statt ein Preisgeld einzustecken, winkt den Teilnehmer die Chance, einen Platz bei einem eingeladenen Wettbewerb zu ergattern. Denn frisch gegründeten Büro fehlt es meistens nur an einem: ein Bauherr, der ihnen einen Auftrag gibt.



Mitmachen konnten Büros aus der ganzen Schweiz, deren Gründer unter 40 Jahre alt sind. Die Resonanz war auch dieses Jahr gross: 23 Architekturbüros von Montreux bis Davos haben sich beworben. Vier hat die Jury ausgewählt: Joud Vergely Beaudoin aus Lausanne, Mentha Walther und Stefan Wülser aus Zürich und das Büro Wister aus St. Galler. Ob städtebauliche Debatten oder detailgenaue Konstruktion, ob Umbautüftler oder Neubauerfinder: Die vier Büros sind verschieden. Sie alle setzen sich für eine Architektur ein, die mit Geschick und Kraft auf heutige Fragen reagiert.



Die vier Porträts erklären, wie die ausgewählten Büros entwerfen, denken und arbeiten. Wer die aufstrebenden Architektinnen und Architekten hautnah erleben will, kommt am 16. September 2020 in Zentrum Architektur Zürich. Dort stellen sich die vier Büros vor und wetteifern um einen Platz beim Architekturwettbewerb für einen Wohnungsbau in der Kernzone in Zollikofen, den die Investorin Utorem organisiert. Wer den Abend gewinnt, ist beim Wettbewerb gesetzt. Damit die jungen Architekten nicht nur zu Ansehen kommen, sondern auch zu Aufträgen.



Wilder Abend

– Zeit: Mittwoch, 16. September 2020, ab 18 Uhr, anschliessend Hotdogs und Drinks, offeriert von ZZ Wancor

– Ort: ZAZ Bellerive, Höschgasse 3, Zürich

– Nominierte Architekturbüros: Joud Vergely Beaudoin, Lausanne; Mentha Walther, Zürich; Stefan Wülser, Zürich; Wister, St.Gallen

– Jury: Ron Edelaar (EMI Architekten), Andres Herzog (Hochparterre), Niels Lehmann (Utorem), Katrin Schubiger (10:8 Architekten, ZAZ-Vorstand)

– Moderation: Palle Petersen (Hochparterre)

– Anmeldung (bis 9. September 2020, die Teilnehmerzahl ist wegen Corona beschränkt): veranstaltungen.hochparterre.ch

Mit freundlicher Unterstützung von ZZ Wancor.