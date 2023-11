Die ‹QUIET.BOX Duo XL› unter anderem mit einer Stehhilfe ‹QUICK.III› bietet Raum für vertrauliche Besprechungen und konzentriertes Arbeiten. Fotos: Michael Meier

16.11.2023

Bei Bystronic Laser stehen Bleche im Zentrum. Die Firma entwickelt und produziert Laserschneidesysteme und Abkantpressen – Anlagen, wie sie auch für die Produktion der Büromöbel zum Einsatz kamen, die seit Ende 2022 im vierten Stock des Hauptsitzes in der Berner Gemeinde Niederönz stehen. 102 Arbeitsplätze auf fast 1200 Quadratmetern liess Bystronic Laser hier vom Büroplaner und -einrichter Büro Keller in einem Pilotversuch neu gestalten. Anforderung: weg von festen Plätzen, hin zu einer offenen Raumstruktur mit flexiblem Platzangebot für die diversen Aktivitäten.





Abgeschirmte Kommunikationszonen mit dem Möbel ‹NET.WORK.PLACE Organic› von König + Neurath bieten bequeme Rückzugsmöglichkeiten. Das ‹ACTA.PLUS›- Raumteilerregal (rechts) strukturiert den Raum und sorgt dank Pflanzaufsatz für ein verbessertes Raumklima.

Die ‹QUIET.BOX Duo XL› ist mit einem integrierten Be- und Entlüftungssystem und einer dimmbaren Beleuchtung ausgestattet.

Der hohe Besprechungstisch aus wohnlichem Holz dient für Meetings und Kaffeepausen.

Fast die gesamte Ausstattung für die neue Arbeitsumgebung stammt von König + Neurath aus Karben bei Frankfurt. Der Anbieter von Büromobiliar und Raumlösungen hat in der Schweiz eine Vertriebsniederlassung. «Wir arbeiten schon lange mit König + Neurath zusammen. Ein gutes Vertrauensverhältnis ist entscheidend für ein solches Projekt», sagt Dominik Forster, Projektleiter bei Büro Keller. «König + Neurath verfügt ausserdem über eine eigene Produktion in Deutschland und ist dadurch sehr flexibel.» René Stichel, Geschäftsführer von König + Neurath Schweiz, erklärt dazu: «Dank unserer hohen Fertigungstiefe können wir unser Standardsortiment kundenspezifisch anpassen, etwa wenn grössere Kabelkanäle oder zusätzliche Bohrungen gefragt sind.» Sonderanfertigungen waren für Bystronic Laser nicht nötig, die nahe Produktion aber ermöglichte einen Werkbesuch, der Kunden und Planer in ihrem Entscheid für König + Neurath bekräftigte.

Mit Unterstützung des Ausstatters definierten Büro Keller und Bystronic Laser die neuen Büromöbel. «Wir begleiten unsere Fachpartner eng und beraten sie bezüglich spezifischer Anforderungen, in diesem Fall etwa punkto Akustik und Design», erklärt René Stichel. Entstanden sind drei Zonen mit unterschiedlichen Akustikanforderungen: eine stille Fokuszone, ein normaler Arbeitsbereich und eine Lärmzone. Zentral sind dabei die Farben Gelb, Blau und Grau, die sich harmonisch in den vorherrschenden Industrial-Style einfügen und gleichzeitig die drei Zonen kennzeichnen. Zum Beispiel über das stoffbezogene mobile Paneelsystem ‹INSIDE.30› mit Rollen und Akustikfüllung, das die Arbeitsbereiche trennt und für eine angenehme Akustik sorgt. Die Paneele bringen ebenso Struktur in den Raum wie die ‹ACTA.PLUS›-Elemente von König + Neurath: die Lockerschränke, die sicheren Stauraum für persönliche Utensilien bieten, und die Raumteilregale aus Holz, die dank Pflanzaufsätzen das Raumklima verbessern.





In den ‹ACTA.PLUS›-Lockerschränken können persönliche Utensilien sicher verstaut werden.

Die 102 Arbeitsplätze sind neu nicht mehr fest zugeteilt. Stattdessen gibt es zahlreiche unterschiedlich nutzbare Arbeitsräume.

Das körperliche Wohlbefinden der Mitarbeitenden kommt allgemein nicht zu kurz. Dafür sorgt schon das Tageslicht, das dank der offenen Raumstruktur nun von der grosszügigen Fensterfront aus in die gesamte Etage dringt. Die motorisch höhenverstellbaren Tische und die flexiblen, komfortablen Bürodrehstühle ‹HUG.Y›, die grossteils aus Recyclingmaterial bestehen, ermöglichen ergonomisches Arbeiten. Dazwischen finden sich immer wieder kleine Arbeitswelten für verschiedenste Bedürfnisse: erhöhte Bildschirme und Besprechungstische, die zu spontanen Meetings oder zur Kaffeepause einladen, abgeschirmte Kommunikationszonen, aber auch abgeschlossene, freistehende ‹QUIET.BOX›-Elemente für konzentriertes Arbeiten oder vertrauliche Telefonate und Besprechungen.

Inzwischen arbeiten die einzelnen Support-Abteilungen von Bystronic Laser, die auf der neu gestalteten Etage zusammengezogen wurden, seit mehreren Monaten in der multifunktionalen Bürowelt. Der Pilotversuch scheint geglückt: Der Austausch unter den Mitarbeitenden sei einfacher und intensiver geworden. In einer Mitarbeiterumfrage bewerteten 85 Prozent das neue Konzept positiv. Im nächsten Jahr soll eine weitere Etage umgebaut werden, und bereits interessieren sich auch ausländische Niederlassungen von Bystronic Laser für das Konzept von Büro Keller und die Möbelsysteme von König + Neurath.



