«Was ein Seeuferweg ist und was nicht, ist heute eine Frage der Definition.»

Zürcher Uferinitiative: Definitionsfrage oder Enteignungs-Weg? NZZ und ‹Tages-Anzeiger› diskutieren die Baukosten des Uferwegs am Zürichsee. Ausserdem in der Presse: die Churer Stadtklima-Initiative, die Windenergiepolitik und ein 91 Kilometer langer Tunnel. 06.02.2024 10:31

Die Uferinitiative, über die der Kanton Zürich am 3. März abstimmt, fordert den Bau eines durchgehenden Uferwegs am Zürichsee. Der ‹Tages-Anzeiger› bringt heute einen Faktencheck, der zeigt, «warum ein solcher Weg auch eine Frage der Definition ist»: «Was ein Seeuferweg ist und was nicht, ist heute eine Frage der Definition. Genauso, wie hoch die Kosten effektiv sein werden. Auch die Annahme der Initiative dürfte diese Fragen nicht vollends beantworten. Denn sie definiert lediglich, dass Uferwege in der Regel am Land und möglichst nahe am Ufer zu führen sind. Ein Projekt mit konkreter Wegführung sieht sie nicht vor.» Die NZZ dagegen hat sich entschieden: «Der Uferweg am Zürichsee würde die Öffentlichkeit eine halbe Milliarde Franken kosten», heisst es im Kommentar. «Der Zürichsee ist schon heute gut erschlossen für die Bevölkerung – mit Spazierwegen, öffentlichen Parks und Badeanstalten, viele davon gratis. Auch ohne die Initiative ist der Kanton angehalten, diesen öffentlichen Raum weiter auszubauen und aufzuwerten. (...) Einen Enteignungs-Weg, wie ihn sich die Initianten wünschen, braucht es nicht.» Weitere Meldungen: – Das Komitee der Churer Stadtklima-Initiative hat am Montag seine Argumente für die Initiative präsentiert. Ein Ja empfiehlt es aber auch zum Gegenvorschlag des Stadtrates. Die ‹Südostschweiz› berichtet. – «Aufwind für die Windenergiepolitik»: Der Zürcher Kantonsrat verweigert einen Mindestabstand zu bewohnten Liegenschaften. Die NZZ berichtet. Die St.Galler Gemeinde Wattwil sagt Nein zur Abstandsinitiative beim Windpark Krinau, berichtet das ‹St.Galler Tagblatt›. – Die Forschungseinrichtung CERN will bei Genf einen 91 Kilometer langer Tunnel bauen. ‹24heures› diskutiert die Herausforderungen des aussergewöhnlichen Projekts. – «Den SUV aus der Stadt vertreiben»: In Paris sollen die SUV-Fahrer mehr fürs Pa...