Besitzverhältnisse rund um den Zürichsee (grün: frei zugänglich, rot: Privatbesitz, helllblau: Natur, Strassen u. Ä.) Fotos: Simon Huwiler und Hochparterre

Uferwegprojekte ohne Initiative Auch wenn Zürich gegen einen durchgehenden Uferweg gestimmt hat, wollen einige Gemeinden Lücken schliessen. Weiter in der Presse: Solaranlagen in den Alpen, Lärmschutz, Apples Auto und der Berner Immo-Deal. 04.03.2024 08:30

Die Idee eines durchgehenden Uferwegs am Zürichsee ist deutlich gescheitert, berichtet die NZZ. Nicht einmal die Stadt Zürich sagte ja. Auf der Verliererseite hofft man dennoch, künftige Projekte schneller durchzubringen – das Thema sei bei der Bevölkerung angekommen. Tatsächlich stehen gemäss Strassengesetz jährlich sechs Millionen Franken für Uferwegprojekte zur Verfügung, die bisher kaum genutzt wurden. Auf kommunaler Ebene wurden am Sonntag gleich zwei Vorlagen angenommen, die einen Uferweg beinhalten: So hat Uetikon «einen Planungskredit von 4,8 Millionen Franken für einen Park auf dem Areal der ehemaligen Chemiefabrik angenommen. Dort planen Gemeinde und Kanton Wohnungen, Gewerberäume und eine Kantonsschule; durch den Park, der bis zum Jahr 2031 realisiert werden soll, wird ein über 700 Meter langer Weg führen.» Thalwil auf der gegenüberliegenden Seeseite will den Weg zwischen den Badeanstalten neu gestalten, ausserdem ist ein 300 Meter langer Weg vom Ortsteil Ludretikon zur Schiffstation geplant. Auch in Wädenswill sollen sich Lücken schliessen – unabhängig vom Abstimmungssonntag: «Der Kanton will den Uferweg, der von Richterswil zur Halbinsel Giessen führt, 800 Meter weiter zum Seeplatz beim Bahnhof Wädenswil ziehen.» Weitere Meldungen: – «Ja zum städtischen Immobiliendeal»: Nach dem Ja zum Kauf von Liegenschaften an der Länggasse könnte in Bern schon der nächste Kauf bevorstehen, schreibt Der Bund. – Iris Apfel ist gestorben: «Jahrzehntelang arbeitete Iris Apfel erfolgreich als Innendesignerin, unter anderem für neun US-Präsidenten. Erst im hohen Alter wurde sie zur Stil-Ikone.» Das St.Galler Tagblatt berichtet. – «Wir pflastern die Alpen nicht mit Solarpanels zu»: Ruedi Kriesi, Geschäftsführer der IG Solalpine, spricht in der NZZ über Visionen, Enttäuschungen...