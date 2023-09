Der Masterplan Seeufer Wollishofen verbessert den Seezugang. Fotos: Juliet Haller, Amt für Städtebau

Der Stadtrat hat beschlossen: In Wollishofen am See soll es mehr Grünräume, Kultur und Gewerbe geben. Eine Ausweitung der Wohnnutzung wird gebremst. Das nimmt Druck von den bestehenden Seeanlagen.

Der Stadtrat hat den Masterplan «Seeufer Wollishofen» beschlossen. Er schafft damit die behördenverbindliche Grundlage für die Weiterentwicklung des Gebiets ab der Landiwiese bis zur Roten Fabrik. Der Masterplan basiert auf einer partizipativen Testplanung. Er zeigt konkrete Schritte zur Umsetzung auf und ist Vorgabe für zukünftige Bauprojekte. Die Grundsätze des Masterplans sollen bis etwa ins Jahr 2040 umgesetzt sein. Mehr Platz für alle - Wohnnutzung soll zurückgebunden werden Der öffentliche Raum am See in der Stadt Zürich wird heute sehr stark genutzt, eine Erweiterung der Grünflächen und Bademöglichkeiten ist daher hochwillkommen. Mit dem Stadtratsbeschluss zum Masterplan ist dafür ein wichtiger Schritt getan.Die öffentlichen Flächen sollen vergrössert, das Gewerbe in Werft und KIBAG-Areal gestärkt und die Wohnnutzung zurückgebunden werden. Damit verbunden ist die geplante Aufhebung der Sonderbauvorschriften «KIBAG-Areal Mythenquai», die eine Wohnnutzung vorsehen. EIn Hauptanliegen des Quartiervereins und einer Gemeinderatsmotion wurde hiermit aufgenommen. Nun stellt sich die Frage, wie die Grundbesitzenden diese Nachricht aufnehmen werden, schliesslich geht es um Investitionsmöglichkeiten. Die Debatte öffentliche und private Interessen am See geht in die nächste Runde. Lang kann es werden. Aber das Thema ist gerade im Zuge der sich verdichtenden Schweiz wichtig. Es geht darum, was warum wohin kommen soll und wer darüber entscheidet. ###Media_2### Industrietradition im Erholungsraum mit Natur Erste Eckdaten sind bekannt: Die industrielle Prägung soll bewahrt werden, das beinhaltet auch die Weiternutzung bestehender Gebäude. Die Verkehrswege sollten verbessert werden und selbsverständlich braucht bei alledem auch die Natur ihr Plätzchen. Fazit: Für alle Einwohnerinnen und Einwohner wird der Erholungsraum am See grösser, nicht nur für di...