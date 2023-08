Die Maag-Halle – hier auf einem Bild von 2008 – dürfte noch eine Weile stehen bleiben. Fotos: Werner Huber

Die SPS sistiert das Bewilligungsverfahren für das Maag-Areal, berichtet die NZZ. Ausserdem in den Medien: Gewächshäuser in der Sommerserie, Stadttunnel in Rapperswil und Nachruf auf Peter Steiger.

Time-out bei den Maag-Hallen Die SPS sistiert das Bewilligungsverfahren für das Maag-Areal, berichtet die NZZ. Ausserdem in den Medien: Gewächshäuser in der Sommerserie, Stadttunnel in Rapperswil und Nachruf auf Peter Steiger. 17.08.2023 10:42

Wie die ‹Neue Zürcher Zeitung› heute berichtet, hat die Immobiliengesellschaft Swiss Prime Site (SPS) beim Zürcher Baurekursgericht beantragt, das Baubewilligungsverfahren für das Marg-Areal zu sistieren. Heisst das nun, dass die SPS umschwenkt und nun doch den Erhalt der Hallen ins Auge fasst? Gemäss SPS-Sprecher Valentin Handschin nicht: «Wir halten auf jeden Fall an dem Baugesuch und dem positiven Entscheid der Behörden fest», lässt er in der NZZ ausrichten. Man wolle das Verfahren sistieren, um den Rekurs «angemessen zu prüfen und umfänglich darauf zu antworten». Rekurse haben Mitte Juli der Heimatschutz und die Stiftung Hamasil als Nachbarin eingereicht. Der Heimatschutz argumentiert, dass das ganze Maat-Areal im Inventar der schützenswerten Ortsbilder eingetragen und faktisch mit einem Abbruchverbot belegt sei. Die Stiftung Hamasil weist darauf hin, dass das SPS-Projekt mit dem Projekt von Welti-Furrer verwoben sei. Martin Hofer, der die Interessen von Hamasil vertritt, vermutet deshalb, dass es für die SPS keinen Sinn mache, ihr Projekt voranzutreiben, solange nicht klar sei, wie Welti-Furrer auf die Rekurse gegen sein Projekt reagiere. Die SPS kommentiert diesen möglichen Zusammenhang gemäss NZZ nicht, Welti-Furrer dementiert ihn. «Klar ist: Wenn das Ringen um dieses zentrale Stück von Zürich-West bereits mit einer Verlängerung beginnt, ist kaum mit einer schnellen Entscheidung zu rechnen», schliesst Marius Huber seinen Bericht in der NZZ. Weitere Meldungen: – Die Lausanner ‹24 heures› blickt in ihrer Sommerserie auf die Geschichte der Gewächshäuser zurück. «Diese Glasgiganten sind architektonische Meisterleistungen im Dienste der Pflanzen sowie Orte der Begegnung und Entdeckung für die Menschen», schreibt die Zeitung. – Die ‹Obersee Nachrichten› berichten vom Kampf gegen die erneute Abstimmungsvorlage für einen Tunnel zur Unterf...