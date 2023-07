Zürich West: die Maag-Hallen zwischen dem Primetower und dem Welti-Furrer-Areal. Fotos: Peter Hauser

«Seilziehen um die Zukunft von Zürich-West» Zwei Lager haben konträre Ideen für das Quartier, schreibt die NZZ. Ausserdem in der Presse: der St. Albanteich, klimaneutrale Abfallentsorgung und Berns grösste Wohngemeinschaft. 28.07.2023 09:44

«In Zürich-West bricht gerade ein schwelender Konflikt um das Gesicht dieses neuen Stadtteils krachend an die Oberfläche», schreibt die NZZ heute. «Die symbolträchtige Arena, in der der Entscheidungskampf stattfindet, ist die Gegend um den Prime Tower, den visuellen Ankerpunkt des ehemaligen Industriequartiers. Wer hier gewinnt, gewinnt überall.» Mitte Juli wurde bekannt, dass dort jener Neubau rechtlich angefochten wird, den die Immobilienfirma Swiss Prime Site anstelle der historischen Maag-Hallen plant. Jetzt wiederholt sich das Gleiche wenige Meter daneben, auf dem Welti-Furrer-Areal, wie die Tamedia-Zeitungen berichten. In der einen Ecke des Rings sieht die NZZ Stiftung Hamasil, «die sich der sozialen und ökologische Nachhaltigkeit verpflichtet sieht.» Sie habe eine Schlüsselfunktion, weil sie vis-à-vis dem Geviert um den Prime Tower eine Überbauung besitzt. Als direkte Nachbarin ist sie einspracheberechtigt. Das hat sie im Fall der Maag-Hallen genutzt, und das nutzt sie jetzt erneut im Fall von Welti-Furrer. «Hinter der Stiftung steht mit dem Holzhändler Martin Seiz ein Unternehmer, der über die notwendigen Mittel verfügt, für seine Überzeugungen durch alle juristischen Instanzen zu gehen. Und der schon mehrfach bewiesen hat, dass er auch willens ist, dies zu tun», schreibt die NZZ. Auf der anderen Ringseite steht laut NZZ Thomas Knecht, der Verwaltungsratspräsident von Welti-Furrer: «Die Rekurrenten unterschlagen eine ganze Menge», zitiert ihn die Zeitung. So würden im Rahmen des Bauprojekts über hundert neue Bäume gepflanzt und versiegelte Flächen geöffnet. Auch punkto Ästhetik ist für Knecht klar: «Die Neubauten bringen eine wesentliche Verbesserung.» Knecht werde von seinen Plänen nicht abrücken, er stehe nicht unter Zeitdruck, weil er das Areal weiter gewerblich nutzen kann. «Für ihn gilt also genau wie für seine Gegenspieler im Ringen um ...