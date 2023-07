Das Maag-Areal in Zürich-West heute. Fotos: Dan Cermak

Heimatschutz und Hamasil Stiftung bekämpfen die Baubewilligung der Swiss Prime Site. Ausserdem in der Presse: Jahrhundertbauwerk in Wil, Fernwärme im Baselland und Bauwut in Alicante.

Rekurse gegen den Abriss der Zürcher Maag-Hallen Heimatschutz und Hamasil Stiftung bekämpfen die Baubewilligung der Swiss Prime Site. Ausserdem in der Presse: Jahrhundertbauwerk in Wil, Fernwärme im Baselland und Bauwut in Alicante. 11.07.2023 11:14

Die Hamasil Stiftung und der Zürcher Heimatschutz reichen heute Rekurs gegen die Baubewilligung für das Projekt Maaglive auf dem Maag-Areal in Zürich-West ein. Die Immobiliengesellschaft Swiss Prime Site (SPS) will dafür die bestehenden Maag-Hallen abreissen. Die Altbauten aus verschiedenen Jahrzehnten bildeten ein bauhistorisch bedeutendes Ensemble, begründet der Heimatschutz. Das Maag-Areal sei im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder (Isos) aufgeführt – «und zwar mit dem strengsten aller Erhaltungsziele. Das bedeutet im Prinzip: Abbruchverbot», schreibt die NZZ. Der Rekurs solle die SPS und die Stadt zu einem Marschhalt zwingen und ihnen die Zeit geben, den alten Sondernutzungsplan anzupassen und so das im Architekturwettbewerb zweitplatzierte Projekt von Lacaton & Vassal zu ermöglichen, bei dem die Maag-Hallen erhalten blieben. Der Abriss der Maag-Halle widerspreche den Prinzipien eines sorgfältigen, ökologischen Städtebaus, sagt Alain Thierstein, Professor für Raumentwicklung, im ‹Tages-Anzeiger›. Thierstein berät die Hamasil Stiftung, die die Siedlung Kulturpark gegenüber des Maag Areals betreibt. «Die Swiss Prime Site hält allerdings an ihren Plänen fest», schreibt der Tagi. Sie verweist auf die Baubewilligung für Maaglive, in welcher die gelungene Einordnung ins Quartier und die Gestaltung des Aussenraums lobe. Weitere Meldungen: – Um sicherzustellen, dass das Grundstück im Sinne des öffentlichen Interesses genutzt werden kann, strebt der Stadtrat von Arbon TG den Kauf der Parzelle an. Das ‹St.Galler Tagblatt› berichtet. – «Es ist ein erster Zwischenschritt dieses Jahrhundertbauwerks»: Nach einem Jahr Bauzeit ist der Rohbau der neuen Veloabstellhalle beim Wiler Bahnhof fertig erstellt. Das ‹St.Galler Tagblatt› berichtet. – Der Ausstieg aus den fossilen Energien geht auch in der Basler Agglomeration voran. Die Birsstäd...