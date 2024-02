Die NZZ greift die in der Januarausgabe von Hochparterre publizierte Datenanalyse auf und zeigt, wie zugänglich der Zürichsee im Vergleich mit anderen Schweizer Gewässern ist.

Am 3. März stimmt der Kanton Zürich über die Seeufer-Initiative ab. Die NZZ greift die in der Januarausgabe von Hochparterre publizierte Datenanalyse auf und zeigt, wie zugänglich der Zürichsee im Vergleich mit anderen Schweizer Gewässern ist. Die NZZ kommt zum Schluss: «Nur ein Seeufer ist noch mehr verbaut.» Eines hätten die Schweizer Seen gemeinsam: Wer ans Ufer wolle, gehe am besten in die Stadt. Denn dort wurde der Gang zum Wasser meist schon vor Jahrzehnten sichergestellt. «Naturgemäss sind Seen wenigen Privatgrundstücken mit Seeanstoss auch jene, die viel zugängliches Ufer haben.» Die drei Seen mit den privatesten Ufern sind sozusagen gerecht auf die drei grossen Sprachregionen verteilt: Der See mit dem meistverbauten Ufer ist der Luganersee. Weitere Meldungen: – «Die Wege der Bahn und Strasse kreuzen sich»: Die verlängerten Autobahnen und die neue Bahnlinie von Lausanne nach Genf könnten sich behindern statt Synergien zu schaffen, schreibt ‹24heures›. – Die ‹Südostschweiz› spricht mit der Churer Stadträtin Sandra Maissen über «strittige Frage», worum es bei der Stadtklima-Initiative eigentlich geht. – Fast die Hälfte der Teilnehmenden sind laut einer Studie der Fachhochschule Ost bereit, ihren Wohnraum zu reduzieren. Das ‹St.Galler Tagblatt› berichtet. – Der Kanton Thurgau will die Webmaschinenhalle in Arbon schon jetzt für Ausstellungen nutzen. Die Umbaupläne für das neue Historische Museum liegen seit letzter Woche öffentlich auf. Das ‹St.Galler Tagblatt› berichtet. – «Eine Super-App, die alle anderen überflüssig macht»: Die Deutsche Telekom stellt ein neues KI-Handy vor, mit dem Nutzer per Sprachbefehl ihren Alltag meistern können. Die NZZ berichtet....