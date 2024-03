Die neuste Visualisierung des überarbeiteten Projekts von Samih Sawiris. PD Fotos: PD

Der ägyptische Investor verkleinert sein Tourismusprojekt am Urnersee. NZZ und Tagi berichten. Zudem in der Presse: Mehrwertausgleich im Kanton Zürich, Dichtestress in Bulle, Restauration des Schloss Grandson.

Samih Sawiris verkleinert das Marina-Projekt Der ägyptische Investor verkleinert sein Tourismusprojekt am Urnersee. NZZ und Tagi berichten. Zudem in der Presse: Mehrwertausgleich im Kanton Zürich, Dichtestress in Bulle, Restauration des Schloss Grandson. 26.03.2024 10:06

Der ägyptische Investor Samih Sawiris hat sein Marina-Projekt am Urnersee nach eigenen Angaben reduziert. «Die Hafenanlage auf der Isleten-Halbinsel werde gegenüber der ersten Projektidee um 50 Prozent reduziert, teilte er am Montag mit», schreibt der ‹Tages-Anzeiger›. Der Projektperimeter für die Marina werde um 30 Prozent auf 37'000 Quadratmeter reduziert, teilte Sawiris, dem das frühere Industriegelände gehört, mit. Damit gebe es mehr Platz für Renaturierungen sowie Bade- und Wassersportmöglichkeiten. Das Projekt, das einen Jachthafen, ein Fünf-Sterne-Hotel mit 50 Zimmern sowie exklusive Ferienwohnungen vorsah, wurde heftig kritisiert. «Viele Urnerinnen und Urner störten sich daran, dass mit der Isleten ein Gebiet kommerzialisiert werden sollte, das sich im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung befindet», schreibt die NZZ. Der ägyptische Investor sei überrascht über den Widerstand. Im Interview mit der NZZ sagt er: «Wenn die Urner das Projekt nicht wollen, erhalte ich eine Privatvilla mit riesigem Umschwung» Weitere Meldungen: – «Zürcher Gemeinden dürfen doch auf Geld verzichten»: Bei Auf- und Umzonungen kann der Mehrwertausgleich neu wieder 0 Prozent betragen. Vorausgegangen war ein Bundesgerichtsurteil, das grosse Verwirrung stiftete. Der ‹Tages-Anzeiger› berichtet. – «Dichtestress im Naturparadies»: Bulle ist so stark gewachsen wie keine andere Stadt der Schweiz. Eine Reportage in der NZZ. – Das Schloss Grandson am Neuenburgersee wird restauriert. Wie kann in einem denkmalgeschützten Monument ein Besucherparcours installiert werden und gleichzeitig die Substanz bewahren? Eine Reportage in ‹24heures›. – Der Birsigparkplatz in Basel bleibt noch lange ein Unort, schreibt die ‹BZ Basel›: «Die Zwischennutzung und die geplanten Holz-Pavillons verzögern sich.» – «Unikat»: Der Ostschweizer...